Відома українська танцівниця Олена Шоптенко вчора, 6 лютого, покинула проєкт "Маска". Вона зізналась, що шкодує, що її участь в шоу закінчилась так швидко.

Переможниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко брала участь у відомому шоу "Маска". Вона ховалась під образом Лисиці. В 3 випуску судді вирішили, що хочуть розсекретити обличчя Лисиці, тому Олена Шоптенко вибула з проєкту.

Дізнавайтесь більше Маска 3 випуск: який виступ найбільше вразив та здивував суддів

Олена Шоптенко прокоментувала виліт з шоу

Танцівниця зізналась, що завдяки "Масці" вона відкрила в собі новий талант.

"Я завжди відхрещувалась від співу. Вважала, що кожен повинен займатися своєю справою, а вокал – точно не моє. Єдиний, хто змушений був терпіти мій спів – це син, який ось уже 2,5 року слухає одну і ту ж колискову. І то, тому що у нього немає вибору і сказати прямо поки не може", – написала Олена Шоптенко.

Зірка поділилась, що під час проб на шоу їй сказали, що в неї приємний тембр голосу і хороший слух. Це дуже здивувало хореографиню.

І тут я почала сумніватися у своєму переконанні, розслабилася і через деякий час отримувала таке колосальне задоволення від співу на сцені, що навіть костюм вагою 12 кілограмів не був перешкодою! Все, що відбувалося зі мною в той місяць – незабутні враження! – зізналась Олена Шоптенко.

Танцівниця додала, що їй дуже шкода, що все закінчилось так швидко. "Мінус один страх, плюс в скарбничку задоволень. Тепер зможу зайти в караоке", – підсумувала Олена Шоптенко