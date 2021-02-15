В субботу, 13 февраля, зрители шоу "Маска" узнали, что под образом Павы скрывалась певица из Львова Ирина Федишин. Никто из звездных детективов даже предположить не мог, что именно эта певица была под маской. Сама артистка призналась, что перевоплотиться в пафосную птичку ей было непросто.

В четвертом выпуске по результатам зрительского голосования свое лицо показала Пава. За эффектной маской скрывалась Ирина Федишин. Она играла так искусно, что поразила как судей, так и публику.

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Ирина Федишин об образе Павы на шоу "Маска"

Звезда призналась, что видела себя в объемном костюме с большим количеством поролона. На примерке она была откровенно шокирована, что продюсеры подчеркнули ее роскошные подкачанные ножки бордовыми лосинами. По мнению певицы, именно по фигуре ее сразу раскрыли бы звездные детективы. Кроме того, она добавила, что не совсем соответствует образу Павы.

Пава достаточно пафосная, а мне это несвойственно, поэтому я долго не могла понять, как вести себя, какие движения делать. А вот ее элегантность и красота – мне близки,

– отметила Ирина Федишин.

Однако преимущество костюма артистки перед другими героями – легкость и удобство, поэтому она свободно двигалась на сцене. Маска Павы была оснащена специальными вентиляторами, которые циркулировали воздух во время голосования.

"Единственное, что вызвало неудобство – ограничение обзора. Ведь была возможность видеть лишь то, что перед тобой, а иначе – только поворачиваться", – объяснила Ирина Федишин.

Знаменитость добавила, что шоу "Маска" стало для нее невероятным приключением. Из-за вылета в четвертом эфире масштабного проекта она не расстроена, ведь, на удивление, момент раскрытия подарил ей массу положительных эмоций.

Когда они ни разу не назвали, что это Ира Федишин, мне уже захотелось им подсказывать. Я, честно говоря, надеялась, что Дзидзьо меня разгадает, потому что мы теснее общаемся. Но нет, все же замаскировались мы хорошо,

– призналась Ирина Федишин в интервью, которое вышло в инстаграме шоу "Маска".

Ранее шоу "Маска" покинула Елена Шоптенко. Танцовщица была в восторге от участия в проекте и не хотела его покидать.