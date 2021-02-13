У 4 випуску грандіозного шоу "Маска" загадкові персонажі вкотре приголомшували глядачів своїми виступами. Судді намагалися викрити кожного з учасників, проте герої зуміли ще більше заплутати зіркових детективів. Хто заінтригував своїм виступом найбільше та чим здивував Андрій Данилко – читайте далі.

Судді прагнуть якомога швидше дізнатися, хто ж ховається під кожною з масок. Вони активно ставили питання учасникам та висловлювали свої здогадки. Чим дивував 4 випуск гіпершоу "Маска" – читайте у матеріалі.

До теми Маска 3 випуск: який виступ найбільше вразив та здивував суддів

Буряк

Першим на сцену "Маски" вийшов Буряк. Він розповів, що має чудове почуття гумору. Також він не лише вміє розмовляти англійською, а й співає. Свої вміння він продемонстрував в ефірі, виконавши запальну англомовну композицію. Перед виступом героя зіркові детективи були переконані, що під костюмом ховається Валерій Харчишин, проте під час виступу вони заявили, що це не лідер гурту "Друга ріка". Буряк виконав пісню Mark Ronson feat Bruno Mars – Uptown Funk.

Дзідзьо запитав Буряка, чи у своєму житті він ставив багато автографів. На це питання він отримав ось яку відповідь: "У моєму житті було багато випадків, коли я ставив автографи, і не лише на папері".

Мольфар

Мольфар дав суддям підказки, які, здається, ще більше заплутали їх. Він чарував у містичній кімнаті, де показав зображення Олега Винника, Олі Полякової та Павла Зіброва. Далі він чаклував у лісі, де на загадковій мові промовив закляття, у якому розповів про головний день свого життя. На сцені "Маски" Мольфар виконав пісню Олега Винника – "Ніно". Цим персонаж неабияк вразив автора треку, адже Олег не впізнав власного хіта.

Андрій Данилко запитав Мольфара, чи він телеведучий. На це герой відповів, що тепер ведучим може бути будь-хто: спортсмен, психолог, юрист тощо.

Пава

Талановита Пава талановита у всьому. Саме тому вона бере участь у різноманітних талант-шоу, проте не розсекречує, у якій ролі. Також героїня зазначила, що вона покинула інтелектуальний спорт. А грандіозне шоу "Маска" дивиться стільки людей, скільки не вмістить жоден стадіон у світі, саме тому вона співає тут. Зіркові детективи припускають, що під образом Пави може ховатися Альона Вінницька. Граціозна Пава виконала запальню пісню Ваmboleo.

Судді вирішили поцікавитися, чи в Пави є діти. На це учасниця відповіла, що у її лісі є дуже багато пташенят.

Лев

Персонаж підказав суддям, що він хлопчина з міста на річці, проте одного разу завдяки своєму таланту потрапив до Голлівуду. Також у нього було багато дуетів з жінками. Лев наголосив, що різні покоління, різні нації бачили його виступи на стадіонах. Андрій Данилко та Дзідзьо переконані, що під маскою могутнього та романтичного Лева ховається Олександр Пономарьов, проте Оля Полякова та Настя Каменських не погоджуються з колегами. Данилко наголосив, що якщо під костюмом не Пономарьов, то він станцює на сцені повністю оголеним. Лев заспівав хіт Валерія Меладзе – "Небеса".

Дзідзьо запитав Лева, чи він займався боксом. Персонаж відповів, що справжньому Леву не обов'язково битися для того, щоб показати свою могутність.

Циклоп

Циклоп показав фотографії відомих артистів з дитинства. Героїня, яка ховається під маскою Циклопа зізналася, що на початку кар'єри їй допомогла співачка Адель, але зовсім трішечки. Настя Каменських наголосила, що не треба забувати, що під маскою ховається блогерка, про що стало відомо під час її попереднього виступу. Циклоп виконала пісню Cream Soda – "Плачу на техно". Андрій Данилко припустив, що під маскою може ховатися Мішель Андраде, оскільки була підказка про те, що у країні, звідки вона не їдять гамбургери, а у Вікіпедії зазначено, що 2 країни, де не їдять ці страви – Болівія та Казахстан. Оля Полякова зазначила, що під костюмом Циклопа може бути Jerry Heil.

Питання, яке поставили судді: "Чи була ти коли-небудь у Болівії?". Циклоп відповів, що любить Болівію, Васильків та Білу Церкву.

Бабка

Бабка дала підказку, що на цю мить вона та Дзідзьо не доросла до Данилка, але впевнено випереджає Винника та Каменських. Її не вражає те, що Олег Винник мав дуети з зірками мюзиклів, бо її родич співав разом із найвеличнішим тенором світу. Коли Бабка почала співати, судді дуже здивувалися, оскільки раніше думали, що під маскою Бабки жінка, а тепер сумніваються. Епатажна Бабка виконала пісню Human. Вона вміло використовувала можливості свого голосу, чим ще більше заплутала зіркових детективів.

Андрій Данилко поцікавився у Бабки, з ким вона переодягалася на фізкультуру у школі: з хлопчиками чи з дівчатами. Героїня відповіла, що вона приходила на урок вже переодягненою у спортивну форму.

Носоріг

Багато дівчат прагнуть дізнатися, що ховається за цією брутальною натурою. З дитинства Носоріг прагнув бути творчим і сподівається, що жінка, яка стане його назавжди, пізнає його справжнього та завжди підтримуватиме. Носоріг виконав пісню "Остров невезения" з культового фільму "Діамантова рука".

Дзідзьо запитав, чи Носоріг знімався у серіалі "Коли ми вдома", на що чоловік відповів, що він дивився цей серіал.