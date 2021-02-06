У 3 випуску шоу "Маска" глядачі змогли побачити наступний етап грандіозного проєкту. Які виступи таємних персонажів найбільше вразили – читайте у матеріалі.

Джерело: 24 канал

Через шалене бажання вгадати персонажів за масками, зіркові судді були готові вдаватися до маніпуляцій та провокацій.

Важливо Маска 3 випуск: яка зірка ховалася під яскравим образом

Лисиця

Персонаж дав підказку, що мама допомогла обрати їй шлях, а також, що вона пише та продає свої вірші. Під час виступу Лисиця виконала пісню – Tones And I "Dance Monkey". Ще з минулого ефіру Оля Полякова переконана, що за маскою ховається Світлана Тарабарова. Тим часом Дзідзьо вважає, що це – Надя Дорофеева.

Цього разу у суддів було колективне запитання. Вони захотіли дізнатися таке: "Чи народила ти лисенятко?". На це отримали відповідь, що так її одразу розкриють.

Сонце

Зірковий склад суддів був переконаний, що під час виступу персонаж імітував голос Таїсії Повалій. Оля Полякова запропонувала, що за маскою ховається Катерина Бужинська, адже живе біля моря – про це раніше повідомлялося у підказці.

Судді хотіли дізнатися, чи був у персонажа в юному віці чоловік продюсер, проте так і не змогли зрозуміти відповідь.

Коза

Усі судді вважають, що це професійна співачка, наприклад, Джамала. Проте NK зазначила, що може бути й людина іншої професії та має особливий співочий талант. Маска виконала пісню – Yma Sumac "Malambo No. 1".

Під час свого питання судді хотіли дізнатися, чи грала Коза у рекламі ювелірних прикрас.

Дракон

Персонаж неодноразово запевняв суддів-детективів, що він вірний сім'янин та запросив їх до себе додому. Дракон виконав пісню Alekseev "Пьяное солнце". Судді були переконані, що це співак, який імітує голоси та намагається обдурити.

Питання, яке поставили судді: "Чи був він учасником шоу?". Дракон повідомив, що так.

Троянда

Відомо, що хтось цій Масці пообіцяв "руку та серце". Крім цього, вона зазначила, що мала можливість заручитися 5 разів та "опеклася" 2 рази. Судді вважають, що це Слава Камінська. Від Маски прозвучала пісня Світлани Лободи "Superstar".

Судді хотіли дізнатися, чи є у неї діти. Троянда повідомила, що поки немає.

Жабеня

Детективи довго не могли визначитися, хто ховається за маскою Жабеня – хлопчик чи дівчинка. Сама ж Маска зазначила, що її можна було побачити на афішах. Під час виступу судді нарешті зрозуміли, що це хлопчик, адже персонаж заспівав пісню Frank Sinatra "My Way".

Питання до Маски звучало так: чи було Жабеня на афішах? Персонаж відповів, що так.

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Сом

Досі судді не змогли здогадатися, яка іноземна зірка ховається за маскою. У підказці Сом зазначив, що з ним хочуть співпрацювати багато світових брендів. Персонаж виконав пісню – Depeche Mode "Personal Jesus".

Судді хотіли дізнатися, чи закоханий Сом в українську дівчину.