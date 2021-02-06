В 3 выпуске шоу "Маска" зрители смогли увидеть следующий этап грандиозного проекта. Какие выступления тайных персонажей больше всего поразили – читайте в материале.

Источник: 24 канал

Из-за безумного желания угадать персонажей за масками, звездные судьи были готовы прибегать к манипуляциям и провокациям.

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Лиса

Персонаж подсказал, что мама помогла выбрать ей путь, а также, что она пишет и продает свои стихи. Во время выступления Лиса исполнила песню – Tones And I "Dance Monkey". Еще с прошлого эфира Оля Полякова убеждена, что за маской скрывается Светлана Тарабарова. Между тем Дзидзьо считает, что это – Надя Дорофеева.

На этот раз у судей был коллективный вопрос. Они захотели узнать следующее: "родила ли ты лисенка?". На это получили ответ, что так ее сразу раскроют.

Солнце

Звездный состав судей был убежден, что во время выступления персонаж имитировал голос Таисии Повалий. Оля Полякова предположила, что за маской скрывается Екатерина Бужинская, ведь живет у моря – об этом ранее сообщалось в подсказке.

Судьи хотели узнать, был ли у персонажа в юном возрасте муж продюсер, однако так и не смогли понять ответ.

Коза

Все судьи считают, что это профессиональная певица, например, Джамала. Однако NK отметила, что может быть и человек другой профессии и имеет особый певческий талант. Маска исполнила песню – Yma Sumac "Malambo No. 1".

Во время своего вопроса судьи хотели узнать, играла ли Коза в рекламе ювелирных украшений.

Дракон

Персонаж неоднократно уверял судей-детективов, что он верный семьянин и пригласил их к себе домой. Дракон исполнил песню Alekseev "Пьяное солнце". Судьи были убеждены, что это певец, который имитирует голоса и пытается обмануть.

Вопрос, который поставили судьи: "Был ли он участником шоу?". Дракон сообщил, что да.

Роза

Известно, что кто-то этой Маске пообещал "руку и сердце". Кроме этого, она отметила, что имела возможность заручиться 5 раз и "обжигалась" 2 раза. Судьи считают, что это Слава Каминская. От Маски прозвучала песня Светланы Лободы "Superstar".

Судьи хотели узнать, есть ли у нее дети. Роза сообщила, что пока нет.

Лягушонок

Детективы долго не могли определиться, кто скрывается за маской лягушонка – мальчик или девочка. Сама же Маска отметила, что ее можно было увидеть на афишах. Во время выступления судьи наконец поняли, что это мальчик, ведь персонаж спел песню Frank Sinatra "My Way".

Вопрос к Маске звучал так: был ли Лягушонок на афишах? Персонаж ответил, что такое было.

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Сом

До сих пор судьи не смогли догадаться, иностранная ли звезда скрывается за маской. В подсказке Сом отметил, что с ним хотят сотрудничать многие мировые бренды. Персонаж исполнил песню – Depeche Mode "Personal Jesus".

Судьи хотели узнать, влюблен ли Сом в украинскую девушку.