Грандіозне шоу "Маска" стартувало 16 січня на телеканалі "Україна". Учасники приголомшили глядачів і суддів неймовірними костюмами та яскравими виступами. Під якою маскою заховалися загадковий іноземець та п'ятий суддя, а також які персонажі виступили у 1 випуску – читайте далі.

Прогримів 1 випуск загадкового шоу "Маска", на яке з нетерпінням чекали українські глядачі. Він вразив оригінальними постановками, легендарними піснями та надзвичайно красивими учасниками. Цього тижня прихильники проєкту побачили виступи 8 учасників, один із яких виявився п'ятим суддею "Маски". Детальніше – читайте далі.

До теми Маска 1 випуск: хто з учасників назавжди покинув шоу

Дракон

Вогняний Дракон першим виступив на сцені шоу "Маска". Він одразу закохав у себе всю жіночу аудиторію глядачів і зіркових суддів. Описуючи цього персонажа, ведучий Володимир Остапчук зазначив, що він відмінний сім'янин. Виступ Дракона ще більше заплутав зіркових суддів. Андрій Данилко був впевнений, що це Олег Винник, а ось Настя Каменських припустила, що під маскою Дракона перебуває Сергій Бабкін. Персонаж неймовірно проникливо і чуттєво виконав пісню Олександра Сєрова "Ты меня любишь".

Коза

Цей персонаж ще більше заплутав зіркових суддів. Коза виявилася не лише винахідливою, а й хитрою. Вона з легкістю змогла ввести в оману не тільки суддів, а й глядачів. Коза вразила позитивною енергією, виконавши запальну пісню Наталії Бучинської "Дівчина-весна".

Лисиця

Представлення цього персонажа було у японському стилі. Зіркові судді подумали, що це Світлана Тарабарова, оскільки Лисиця також руда. Були варіанти про те, що під маскою ховається Оля Цибульська. Вона зачарувала усіх зіркових суддів і своєю хитрістю змогла заплутати їх. Танець цього персонажа нікого не залишив байдужим. Усі глядачі та судді виконували хіт співачки Гвен Стефані – Hollaback Girl.

Читайте також Шоу "Маска": дата виходу, імена зіркових суддів і штрафи за розголошення таємниці

Жабеня

Милістю зачарувало усіх Жабеня. Зіркові детективи у своїх припущеннях так і не змогли визначитися з остаточною відповіддю на питання, хто ж ховається під маскою Жабеняти. Проте їх неабияк вразило виконання цим персонажем легендарної пісні I Will Always Love You співачки Вітні Г'юстон.

Буйвол

Судді припустили, що цей персонаж може бути пов'язаний з музикою або ж зі спортом. Під час презентації Буйвола звучала пісня Насті Каменських "Обіцяю", а також показали фрагмент зі стрічки "Скажене весілля". У NK були варіанти про те, що під маскою Буйвола ховається її чоловік Олексій Потапенко або ж продюсер Вадим Синиця. Під час виступу персонажа Андрій Данилко запевнив, що під маскою ховається саме Потап. Буйвол виконав пісню Христини Соловій "Тримай".

Троянда

У візитівці Троянда говорила дуже низьким голосом, вона поділилася, що раніше була у полоні майбутнього, наче пташка у клітці. Судді зазначили, що мова може йти про невдалий шлюб. Вони вважають, що під маскою троянди ховається Альона Вінницька або ж Слава Камінська. Також серед варіантів, хто ж може бути під маскою Троянди були телеведуча Лілія Ребрик та акторка Анна Саліванчук. Хоча одного імені судді не змогли назвати, проте, хто б це не був, йому вдалося зачарувати хітом "ВІА Гри" – "Діаманти".

Сом

Персонаж розповів, що він народився не в Україні, проте його батьківщина також розташована на території Європи. Також він поділився, що доля закинула його в США, а у пошуках справжнього кохання довірився нашій країні і навіть мав роман з чарівною українкою. Також зірка, яка ховається під маскою Сома зізналася, що ніколи не співала. Під запальне виконання Сомом композиції Sex Bomb танцювали не лише глядачі, а й зіркові судді. Їм було дуже цікаво, хто ж ховається під маскою, тому Дзідзьо навіть запропонував у цьому ефірі зняти маску Сома.

Сонце

Під маскою Сонця ховається неймовірно вишукана жінка, про що свідчать її граційні рухи. Також персонаж зазначила, що коли вона з'являється, навколо немає місця темряві. Зіркові детективи намагалися відгадати, хто ж виступає перед ними, проте не змогли зробити цього. Виступ Сонця був найяскравішим серед усіх учасників цього вечора. Водночас це найзагадковіший персонаж, який став фаворитом для суддів, які з першої ноти закохалися у голос виконавиці, а її пластика під час виступу викликала окремі оплески. Це було розкішне виконання пісні Тіни Тернер – Golden Eye.

Хто потрапив у номінацію

За рішенням суддів та глядачів, серед перших чотирьох учасників, які виступили на сцені "Маски", у номінацію потрапила знаменитість, яка ховається під маскою Кози. А другим номінантом стала Троянда. Саме ці два персонажі перебувають у зоні ризику на викриття.

Ведучий Володимир Остапчук вже оголошував про фінальне голосування, як на сцену вийшов Буйвол, який зазначив, що сьогодні саме він зніме маску, оскільки є п'ятим суддею шоу. Таким чином Коза та Троянда залишилися на проєкті і не були розсекреченими.

А ось хто ховається під маскою Буйвола глядачі так і не дізналися. Ім'я зіркового персонажа стане відомо наступної суботи о 21:00 на телеканалі "Україна".