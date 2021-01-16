16 січня на телеканалі "Україна" відбувся 1 випуск загадкового шоу "Маска". В номінацію потрапили два учасники. Хто опинився в зоні ризику на викриття і покинув шоу – читайте далі.

Шоу "Маска" – одна з найочікуваніших прем'єр зими. У 1 випуску грандіозного проєкту виступили 8 учасників, які приголомшили та зачарували не лише глядачів, а й зіркових суддів. Саме за результатами їхнього голосування двоє персонажів потрапили у номінацію.

До теми Маска 1 випуск: загадковий іноземець серед учасників та п'ятий суддя шоу

У першій частині випуску виступили Дракон, Коза, Лисиця та Жабеня. Саме серед них глядачі та зіркові детективи обирали того, хто стане претендентом на викриття. Після голосування ведучий Володимир Остапчук оголосив, що в номінацію потрапляє Коза.

У другій частині костюмами та приголомшливим виконанням легендарних пісень здивували Буйвол, Троянда, Сом і Сонце. Після виступу останнього учасника глядачі та судді знову голосували за того, з кого прагнули зняти маску. У зоні ризику опинилася Троянда.

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Під час того, як ведучий оголошував про старт фінального голосування серед двох номінантів, на сцену вийшов Буйвол, який заявив, що сьогодні розсекретить свою особистість, оскільки є п'ятим суддею шоу. Буйвол пояснив, що вийшов на сцену "Маски", як учасник, оскільки хотів зрозуміти, як це.

Проте у 1 випуску творці шоу все-таки не розсекретили ім'я Буйвола. Він зніме маску вже наступної суботи, 23 січня, о 21:00 на телеканалі "Україна".