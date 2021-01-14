У суботу, 16 січня, на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра масштабного шоу "Маска". Адаптація всесвітньо відомого проєкту The Masked Singer на українському телебаченні стартує вперше. Редакція Showbiz 24 зібрала усю відомо інформацію про проєкт, серед якої і розміри штрафів за розсекречення учасників шоу.

Шоу "Маска" – одна з найочікуваніших прем'єр зими. Величезна команда, до якої входить понад 200 людей, працювала над адаптацією цього проєкту в Україні. Вже цієї суботи глядачі побачать грандіозне шоу на телеекранах. Більше про проєкт читайте у матеріалі 24 каналу.

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Дата прем'єри

Найзагадковіше шоу "Маска" вийде в ефір 16 січня о 21:00. Прем'єра проєкту відбудеться на телеканалі "Україна". Глядачі спостерігатимуть за розвитком подій у 12-ти епізодах.

Творча команда

Дизайнери

Над створенням образів для постійних зіркових учасників, яких буде 16, та 6 знаменитих гостей працювали дизайнери Назар Дідик і Леся Патока. Вони створили 22 костюми-маски, під якими заховаються популярні артисти.



Костюм Циклопа для "Маски". Дизайнерка – Леся Патока / Фото з інстаграму шоу "Маска"

Музичний продюсер

Близько 100 унікальних аранжувань улюблених хітів українських глядачів підготував Сергій Грачов.

Близько 100 унікальних аранжувань улюблених хітів українських глядачів підготував Сергій Грачов. Режисери-постановники

Над грандіозними номерами, які вражатимуть глядачів, працювали справжні професіонали своєї справи, яких знають далеко за межами країни – Олександр Братковський, Ярослав Губський, Сергій Гуман і Костянтин Томільченко.

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Також велика команда працювала над побудовою сцени. Для виробництва використали інноваційні світові технології.

Ведучий шоу

Ведучим загадкового проєкту став популярний шоумен Володимир Остапчук. У кожному епізоді він примірятиме неповторні образи, якими дивуватиме глядачів, так само, як і зіркові учасники. Зокрема, організатори розсекретили, що чоловік їздитиме на сцені на роликах, величезному мотоциклі. А також Володимир літатиме над масштабною сценою.

Остапчук розповів виданню "Сегодня", що навіть він не завжди знає, що відбуватиметься на сцені й не знає, які зірки ховаються за масками. Чоловік поділився, що на знімальному майданчику були максимальні заходи секретності: суворо обмежений вхід у зону, де готуються артисти, договори про нерозголошення таємниці, імена учасників знає мінімальна кількість людей.



Володимир Остапчук – ведучий шоу "Маска" / Фото з інстаграму шоу "Маска"

Учасники

Участь у загадковому музичному шоу візьмуть актори, музиканти, коміки, ведучі, співаки, спортсмени та політики.

Їхні імена триматимуть у таємниці доти, поки їх не розгадають глядачі.

Зіркові судді

Імена знаменитостей, які ховатимуться за масками, вгадуватимуть глядачі. А допомагати прихильникам шоу будуть зіркові судді:

Неперевершена Настя Каменських , яка виступає під псевдонімом NK.

, яка виступає під псевдонімом NK. Народна улюблениця Оля Полякова .

. Продюсер і співак Андрій Данило .

. Виконавець та актор Дзідзьо.



Зіркова суддя "Маски" – Настя каменських / Фото з інстаграму шоу "Маска"

Штрафи за розголошення таємниці

Одна із глядачок проєкту, яка була присутня на зйомках, поділилася, що напередодні підписала документи про нерозголошення інформації. У договорі йшлося про те, що у випадку розсекречення таємниці глядач повинен буде сплатити штраф у розмірі 300 тисяч гривень. Також кожному із глядачів закривали спеціальною наклейкою камеру телефону. Якщо наклейку знімали, організатори мали право забрати телефон та видалити всі матеріали щодо шоу, які були на гаджеті.

Подібні документи підписували усі, хто був присутній на знімальному майданчику. Також у ЗМІ шириться інформація про те, що розміри деяких штрафів складають 50 тисяч євро, що дорівнює понад півтора мільйона гривень.