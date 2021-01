Грандиозное шоу "Маска" стартовало 16 января на телеканале "Украина". Участники поразили зрителей и судей невероятными костюмами и яркими выступлениями. Под какой маской спрятались загадочный иностранец и пятый судья, а также какие персонажи выступили в 1 выпуске – читайте далее.

Прогремел 1 выпуск загадочного шоу "Маска", которого с нетерпением ждали украинские зрители.

Дракон

Огненный Дракон первым выступил на сцене шоу "Маска". Он сразу влюбил в себя всю женскую аудиторию зрителей и звездных судей. Описывая этого персонажа, ведущий Владимир Остапчук отметил, что он отличный семьянин. Выступление Дракона еще больше запутало звездных судей. Андрей Данилко был уверен, что это Олег Винник, а вот Настя Каменских предположила, что под маской Дракона находится Сергей Бабкин. Персонаж невероятно проникновенно и чувственно исполнил песню Александра Серова "Ты меня любишь".

Коза

Этот персонаж еще больше запутал звездных судей. Коза оказалась не только изобретательной, но и хитрой. Она с легкостью смогла ввести в заблуждение не только судей, но и зрителей. Коза поразила положительной энергией, исполнив зажигательную песню Натальи Бучинской "Девушка-весна". Однако этому персонажу не удалось до конца впечатлить судей, поэтому она попала в номинацию.

Лиса

Представление этого персонажа было в японском стиле. Звездные судьи подумали, что это Светлана Тарабарова, поскольку лиса также рыжая. Также были варианты о том, что под маской скрывается Оля Цибульская. Она очаровала всех звездных судей и своей хитростью смогла запутать их. Танец этого персонажа никого не оставил равнодушным. Все зрители и судьи исполняли хит певицы Гвен Стефани – Hollaback Girl.

Лягушонок

Милостью очаровал всех Лягушонок. Звездные детективы в своих предположениях так и не смогли определиться с окончательным ответом на вопрос, кто же скрывается под маской Лягушонка. Однако их изрядно поразило исполнение этим персонажем легендарной песни I Will Always Love You певицы Уитни Хьюстон.

Буйвол

Судьи предположили, что этот персонаж может быть связан с музыкой или же со спортом. Во время презентации Буйвола звучала песня Насти Каменских "Обещаю", а также показали фрагмент из ленты "бешеная свадьба". У NK были варианты о том, что под маской Буйвола скрывается ее муж Алексей Потапенко или же продюсер Вадим Синица. Во время выступления персонажа Андрей Данилко заверил, что под маской скрывается именно Потап. Буйвол исполнил песню Кристины Соловей "Держи".

Роза

В визитке Роза говорила очень низким голосом, она поделилась, что раньше была в плену будущего, словно птичка в клетке. Судьи отметили, что речь может идти о неудачном браке. Они считают, что под маской розы скрывается Алена Винницкая или же Слава Каминская. Также среди вариантов, кто же может быть под маской Розы были телеведущая Лилия Ребрик и актриса Анна Саливанчук. Хотя одного имени судьи не смогли назвать, однако, кто бы это ни был, ему удалось очаровать хитом "ВИА Гры" – "Бриллианты".

Сом

Персонаж рассказал, что он родился не в Украине, однако его родина также расположена на территории Европы. Также он поделился, что судьба забросила его в США, а в поисках настоящей любви доверился нашей стране и даже имел роман с очаровательной украинкой. Также звезда, которая скрывается под маской Сома призналась, что никогда не пела. Под зажигательное исполнение Сомом композиции Sex Bomb танцевали не только зрители, но и звездные судьи. Им было очень интересно, кто же скрывается под маской, поэтому Дзидзьо даже предложил в этом эфире снять маску Сома.

Солнце

Под маской Солнца скрывается невероятно изысканная женщина, о чем свидетельствуют ее грациозные движения. Также персонаж отметила, что когда она появляется, вокруг нет места темноте. Звездные детективы пытались отгадать, кто же выступает перед ними, однако не смогли сделать этого. Выступление Солнца было самым ярким среди всех участников этого вечера. В то же время это самый загадочный персонаж, который стал фаворитом для судей, которые с первой ноты влюбились в голос исполнительницы, а ее пластика во время выступления вызвала отдельные аплодисменты. Это было роскошное исполнение песни Тины Тернер Golden Eye.

Кто попал в номинацию

По решению судей и зрителей, среди первых четырех участников, которые выступили на сцене "Маски", в номинацию попала знаменитость, которая скрывается под маской Козы. А вторым номинантом стала Роза. Именно эти два персонажа находятся в зоне риска на разоблачение.

Ведущий Владимир Остапчук уже объявлял о финальном голосовании, как на сцену вышел Буйвол, который отметил, что сегодня именно он снимет маску, поскольку является пятым судьей шоу. Таким образом Коза и Роза остались на проекте и не были рассекреченными.

А вот кто скрывается под маской Буйвола зрители так и не узнали. Имя звездного персонажа станет известно в следующую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".