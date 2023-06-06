"Притулі рівних нема": на шоу "Хто зверху" назвали нового співведучого Лесі Нікітюк

На "Новому каналі" розкрили ім'я нового ведучого "Хто зверху?" Так, замість Сергія Притули партнером Лесі Нікітюк став блогер Богдан Шелудяк. У мережі на його появу у шоу відреагували по-різному.

Сергій Притула працював у шоу "Хто зверху?" десять років, тож заміну йому знайти було важко. Капітана чоловічої команди шукали більш як місяць, і він мав бути кардинально іншим, щоб уникнути порівнянь. Так, з десяти претендентів на трактах обрали Богдана Шелудяка – блогера-мільйонника та героя серіаліті "Київ вдень вночі".

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Богдан "Буше" став ведучим "Хто зверху?" замість Притули

За словами керівниці проєкту Анни Вовк, у Богдана Шелудяка, якого в інстаграмі знають як Буше, одразу ж виникла "хімія" з Лесею Нікітюк, на трактах відчувався азарт протистояння. Крім того, на "Хто зверху?" оцінили почуття гумору, харизму, вміння імпровізувати, лідерські якості, і, звісно, зовнішність блогера.

Головне, що хочу сказати напередодні зйомок сезону – у "Хто зверху?" не буду наслідувати когось чи навмисно обирати манеру поведінки. Я буду собою! Реагуватиму, жартуватиму, а в результаті опинюся зверху,

– зухвало заявив Богдан Шелудяк.

Цікаво, що Леся Нікітюк його підтримала й пообіцяла цікаве протистояння.

"Богдану хочу побажати терпіння. Знаю, що йому буде непросто увійти в кадр після Сергія Притули. Не в кожного вистачило б на це відваги. Але він дуже відважний! Я намагатимуся підтримувати його в усіх починаннях", – прокоментувала Леся Нікітюк.

Реакція мережі на Шелудяка замість Притули

Як би команда проєкту не намагалася уникнути порівнянь з Притулою, у мережі вже заявили, що з Сергієм Дмитровичем Богдан "Буше" не зрівняється:

"Притулі рівних нема";

"Це буде не те, Притулу ніхто не замінить";

"Думаю, без Притули шоу буде вже не те. Він був душею проєкту";

"До Притули йому дуже далеко";

"Без притули це вже не те";

"До харизми Дмитровича цьому парубку ой як далеко. Але хоч симпатичний";

"Закривайте програму, а хоча ні, на Лесі ще протримається";

"Мінус класне шоу. У мене все";

"Відбили все бажання дивитися, хоча дуже полюбляла це шоу. На жаль".

Однак у коментарях знайшлися й ті, хто ввімкне новий сезон "Хто зверху?" саме через Богдана:

"Як прихильниця Притули у даному шоу, фекати не буду. Поживемо побачимо. Богдану удачі, бо щось забагато незрозумілого хейту";

"Хто це – не знаю, тому будемо дивитись по факту. Притула назавжди у серці. Сподіваюся, Бодя буде не гірше";

"Ура, дуже його хотіла як ведучого";

"Круто! Богдан прекрасно впорається";

"Ура, заради нього навіть подивлюсь кілька випусків".

Нагадаємо! В інтерв'ю подрузі Маші Єфросиніній Сергій Притула зі сльозами на очах заявив, що ніколи не повернеться до розважального телебачення. Річ у тому, що він так змінився під час великої війни, що більше не зможе заходити в кадр на абсолютному позитиві.

Згодом Леся Нікітюк заявила: "Як тяжко відпускати тебе, Сергію Дмитровичу. Я плачу за тобою". Вона наголошувала, що Притулу неможливо замінити в шоу "Хто зверху?", тож новий ведучий повинен мати зовсім інший образ, а не копіювати його.