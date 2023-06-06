Сергей Притула работал в шоу "Хто зверху?" десять лет, поэтому замену ему найти было тяжело. Капитана мужской команды искали больше месяца, и он должен был быть кардинально другим, чтобы избежать сравнений. Так, из десяти претендентов на трактах избрали Богдана Шелудяка – блогера-миллионника и героя сериалити "Киев ночью днем".

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Богдан "Буше" стал ведущим "Хто зверху?" вместо Притулы

По словам руководителя проекта Анны Вовк, у Богдана Шелудяка, которого в инстаграме знают как Буше, сразу же возникла "химия" с Лесей Никитюк, на трактах чувствовался азарт противостояния. Кроме того, на "Хто зверху?" оценили чувство юмора, харизму, умение импровизировать, лидерские качества и, конечно, внешность блогера.

Главное, что хочу сказать накануне съемок сезона – у "Хто зверху?" не буду подражать кому-то или намеренно выбирать манеру поведения. Я буду собой! Буду реагировать, шутить, а в результате окажусь сверху,

– дерзко заявил Богдан Шелудяк.

Интересно, что Леся Никитюк поддержала его и пообещала интересное противостояние.

"Богдану хочу пожелать терпения. Знаю, что ему будет непросто войти в кадр после Сергея Притулы. Не у каждого хватило бы на это отваги. Но он очень отважен! Я постараюсь поддерживать его во всех начинаниях", – прокомментировала Леся Никитюк.

Реакция сети на Шелудяка вместо Притулы

Как бы команда проекта ни пыталась избежать сравнений с Притулой, в сети уже заявили, что с Сергеем Дмитриевичем Богдан Буше не сравнится:

"Притуле равных нет";

"Это будет не то, Притулу никто не заменит";

"Думаю, без Притулы шоу будет уже не то. Он был душой проекта";

"До Притулы ему очень далеко";

"Без Притулы это уже не то";

"До харизмы Дмитриевича этому парню ой как далеко. Но хоть симпатичен";

"Закрывайте программу, а хотя нет, на Лесе еще продержится";

"Минус классное шоу. У меня все";

"Отбили все желание смотреть, хотя очень любила это шоу. К сожалению".

Однако в комментариях нашлись и те, кто включит новый сезон "Хто зверху?" именно из-за Богдана:

"Как поклонница Притулы в данном шоу, фекать не буду. Поживем увидим. Богдану удачи, потому что что-то слишком непонятного хейта";

"Кто это – не знаю, тому будем смотреть по факту. Притула навсегда в сердце. Надеюсь, Бодя будет не хуже";

"Ура, очень его хотела как ведущего";

"Круто! Богдан прекрасно справится";

"Ура, ради него даже посмотрю несколько выпусков".

Напомним! В интервью подруге Маше Ефросининой Сергей Притула со слезами на глазах заявил, что никогда не вернется к развлекательному телевидению. Дело в том, что он так изменился во время войны, что больше не сможет заходить в кадр на абсолютном позитиве.

Позже Леся Никитюк заявила: "Как тяжело отпускать тебя, Сергей Дмитриевич. Я плачу за тобой. Она отмечала, что Притулу невозможно заменить в шоу "Хто зверху?", поэтому новый ведущий должен иметь совсем другой образ, а не копировать его.