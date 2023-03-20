Сергій Притула працював не просто ведучим, а й креативним продюсером "Хто зверху?", але з Лесею Нікітюк завжди був на рівних. Вони дружили й знімалися разом з 2018 року, тож артистці шкода, що в новий сезон вона йтиме з іншим партнером.

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Леся Нікітюк підколола Сергія Притулу

Колишнього співведучого зірка спочатку розхвалила й засипала компліментами, а наостанок "ущипнула", пожартувавши про аб'юз на знімальному майданчику.

Як тяжко відпускати тебе, Сергію Дмитровичу. Я плачу за тобою. Звісно, Сергія Дмитровича неможливо замінити в шоу "Хто зверху?" Це такий високий рівень інтелекту, така велика сила розуму, кмітливості, трішечки аб'юзу. Але я до цього вже звикла,

– видала Леся Нікітюк.

Вона пожартувала, що за "50 баксів" може пропхнути на закритий кастинг ведучих, а потім серйозно додала, що новий колега має бути цілковитою протилежністю Притули, зі своїм стилем, бо повторити того – неможливо.

"Людина, яка вестиме "Хто зверху?", повинна мати зовсім інший образ, тому що просто копіювати Сергія Дмитровича – це фіаско", – наголосила ведуча.

Леся Нікітюк з Сергієм Притулою / Фото Нового каналу