Сергій Притула працював не просто ведучим, а й креативним продюсером "Хто зверху?", але з Лесею Нікітюк завжди був на рівних. Вони дружили й знімалися разом з 2018 року, тож артистці шкода, що в новий сезон вона йтиме з іншим партнером.
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Леся Нікітюк підколола Сергія Притулу
Колишнього співведучого зірка спочатку розхвалила й засипала компліментами, а наостанок "ущипнула", пожартувавши про аб'юз на знімальному майданчику.
Як тяжко відпускати тебе, Сергію Дмитровичу. Я плачу за тобою. Звісно, Сергія Дмитровича неможливо замінити в шоу "Хто зверху?" Це такий високий рівень інтелекту, така велика сила розуму, кмітливості, трішечки аб'юзу. Але я до цього вже звикла,
– видала Леся Нікітюк.
Вона пожартувала, що за "50 баксів" може пропхнути на закритий кастинг ведучих, а потім серйозно додала, що новий колега має бути цілковитою протилежністю Притули, зі своїм стилем, бо повторити того – неможливо.
"Людина, яка вестиме "Хто зверху?", повинна мати зовсім інший образ, тому що просто копіювати Сергія Дмитровича – це фіаско", – наголосила ведуча.
Леся Нікітюк з Сергієм Притулою / Фото Нового каналу
- Нагадаємо, в інтерв'ю Маші Єфросиніній у грудні 2022 року Сергій Притула зі сльозами на очах заявив, що "повернення до розважального телебачення не буде ніколи". Він нібито не зможе заходити в кадр на абсолютному позитиві, адже змінився через війну, а "всередині не тьохкає".
- До речі, волонтерською роботою Лесі Нікітюк під час війни Притула захоплювався: "Леся – величезна молодець! Той пласт роботи, який вона робила у Хмельницькому, допомагаючи переселенцям, біженцям, – це просто браво".