Подружжя Алека та Гіларії Болдвін неочікувано вшосте стали батьками. Це сталось через 5 місяців після народження п'ятого сина. Виявилось, що дівчинку парі народила сурогатна мати.

Алек та Гіларія Болдвін повідомили про те, що стали батьками вшосте 2 березня. Джерело, близьке до відомого подружжя, розсекретило, що донечка народилась з допомогою сурогатного материнства.

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Деталі народження донечки Алека та Гіларії Болдвін

Донечка знаменитого подружжя, яку назвали Люсією, народилась через 5 місяців після того, як з'явилась на світ п'ята дитина пари. Шанувальників дуже здивувала ця новина й вони почали засипати зірок коментарями.

Користувачі соцмереж підозрювали, що дівчинка народилась внаслідок відносин когось із пари на стороні. Інші вважали, що її виносила сурогатна матір.

Близькі друзі Алека та Гіларі підтвердили останню версію. Однак саме подружжя поки що не коментує новин, воліючи залишити цю інформацію прихованою.

Алек та Гіларія Болдвін стали батьками вшосте