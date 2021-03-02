62-річний Алек Болдвін вшосте став батьком: миловидне фото
62-річний голлівудський актор Алек Болдвін та його 36-річна дружина Гіларія вшосте стали батьками. Зіркова дружина опублікувала фото з дітьми, де показала новонароджену крихітку.
Джерело:інстаграм Гіларії Болдвін
Подружжя приголомшило прихильників. Пара не зізнавалася, що очікує на народження шостої дитини і лише після появи малюка на світ поділилася спільною світлиною.
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Фото Гіларії Болдвін з дітьми
Жінка позувала на ліжку разом із усіма дітьми, які мило усміхалися на камеру. У вересні 2020 року вона після двох викиднів народила сина, який на фото лежить поруч із нею. Також бачимо крихітку, яку Гіларія ніжно обіймає та з усмішкою дивиться на неї.
Наразі невідомо, хто народився у пари – хлопчик чи дівчинка. Малюк зображений на знімку у рожевому одязі, проте офіційно подружжя наразі не оголосило стать шостої дитини.
У підписі до публікації Болдвін написала цифру 7 та додала смайлик у вигляді червоного сердечка. Також вона зазначила, що фотографував їх Алек.
Гіларія Болдвін з дітьми / Фото з інстаграму Гіларії Болдвін
Що відомо про дітей та викидні у Гіларії Болдвін
- Окрім новонародженого малюка подружжя виховує ще п'ятьох дітей – одну доньку та чотирьох синів.
- Навесні 2020 року Алек та Гіларія оголосили, що втратили дитину. Майже через пів року жінка дізналася, що знову вагітна. Пара очікувала на появу донечки в жовтні 2019 року, проте серце крихітки зупинилося під час вагітності Болдвін.
- У квітні 2020 року закохані зізналися, що знову очікують на появу малюка. Цього разу все пройшло без ускладнень й у вересні Гіларія народила сина.
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