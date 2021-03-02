Гіларія Болдвін розсекретила стать та ім'я шостої дитини: зворушливе фото
Дружина голлівудського актора Гіларія Болдвін розсекретила стать та назвала ім'я шостої дитини. В Алека та Гіларії народилась дівчинка Люсія. Жінка поділилась зворушливим фото доньки.
Джерело:інстаграм Гіларії Болдвін
Нещодавно стало відомо, що подружжя Алека та Гіларії Болдвін стало батьками у шостий раз. Дружина актора повідомила, що в них народилась дівчинка, її назвали Люсією.
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Фото доньки Алека та Гіларії Болдвін
Дружина голлівудського актора вирішила поділитися деталями про новонароджену крихітку. Також вона показала її фото зблизька.
Люсія Болдвін зображена на світлині у ніжно-рожевому вбранні із принтом. Вона солодко спала, притуливши маленьку ручку до обличчя. Зворушливе фото донечки Алека та Гіларії розчулило мережу.
Ми так закохані у свою дочку Люсію. Так само, як і твої брати та сестри, ти є мрією, що стала реальністю,
– написала під фото Гіларія Болдвін.
Донька Алека та Гіларії Болдвін / Фото з інстаграму Гіларії Болдвін
Що відомо про шосту дитину подружжя
- Алек та Гіларія не розповідали раніше про те, що очікують народження дитини. Дружина актора повідомила радісну звістку фотографією, де позувала майже вся родина.
- Люсія Болдвін з'явилась на світ через 5 місяців після того, як в пари народилась п'ята дитина. Тому шанувальники підозрюють, що дівчинку могла народити сурогатна матір.
- Голлівудський актор Алек Болдвін став батьком усьоме – він має дитину від попереднього шлюбу з Кім Бейсінгер.
- Алек та Гіларія виховують ще п'ятьох дітей – одну доньку та чотирьох синів.
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