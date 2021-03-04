Супруги Алек и Хилария Болдуин неожиданно в шестой раз стали родителями. Это произошло через 5 месяцев после рождения пятого сына. Оказалось, что девочку паре родила суррогатная мать.

Алек и Хилария Болдуин сообщили о том, что стали родителями в шестой раз 2 марта. Источник, близкий к известным супругам, рассекретил, что дочь родилась с помощью суррогатного материнства.

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Детали рождения дочери Алека и Хиларии Болдуин

Дочь знаменитых супругов, которую назвали Люсией, родилась через 5 месяцев после того, как появился на свет пятый ребенок пары. Поклонников очень удивила эта новость и они начали засыпать звезд комментариями.

Пользователи соцсетей подозревали, что девочка родилась в результате отношений одного из пары на стороне. Другие считали, что ее выносила суррогатная мать.

Близкие друзья Алека и Хиларии подтвердили последнюю версию. Однако сами супруги пока не комментируют новостей, предпочитая оставить эту информацию скрытой.

Алек и Хилария Болдуин стали родителями в шестой раз