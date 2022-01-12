У шортах і купальнику: Катя Осадча показала, як відпочиває в Таїланді

Телеведуча Катя Осадча разом із чоловіком і синами полетіла в Таїланд. Там вона позує на білосніжному пісочку та хизується стильними пляжними аутфітами.

Катя Осадча обожнює море. Тому, як тільки з'явилася можливість, з сім'єю гайнула до океану. Знаменитість не лише насолоджується відпочинком, а й хизується стрункою фігурою через 4 місяці після пологів.

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Пляжний look Каті Осадчої

Ведуча опублікувала фото, на кому зображена на тлі красивих рослин. Катя позувала на камеру босоніж в коротких рожевих шортах і рожево-білому верху від купальника. Вбрання підкреслило всі принади тіла знаменитості.

Серед аксесуарів зірка вирішила доповнити пляжний look браслетом на нозі, намистом і сонцезахисними окулярами з чорними лінзами. Волосся зібрала у пучок ззаду, а на обличчя не наносила косметику, демонструючи натуральну вроду.

Цікава властивість свідомості – про зиму вдома забуваєш миттєво. Повне відчуття, що літо зараз скрізь,

– з гумором написала Осадча під фото.



Катя Осадча в Таїланді / Фото з інстаграму ведучої

Українські зірки біля океану