Катя Осадча обожнює море. Тому, як тільки з'явилася можливість, з сім'єю гайнула до океану. Знаменитість не лише насолоджується відпочинком, а й хизується стрункою фігурою через 4 місяці після пологів.
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Пляжний look Каті Осадчої
Ведуча опублікувала фото, на кому зображена на тлі красивих рослин. Катя позувала на камеру босоніж в коротких рожевих шортах і рожево-білому верху від купальника. Вбрання підкреслило всі принади тіла знаменитості.
Серед аксесуарів зірка вирішила доповнити пляжний look браслетом на нозі, намистом і сонцезахисними окулярами з чорними лінзами. Волосся зібрала у пучок ззаду, а на обличчя не наносила косметику, демонструючи натуральну вроду.
Цікава властивість свідомості – про зиму вдома забуваєш миттєво. Повне відчуття, що літо зараз скрізь,
– з гумором написала Осадча під фото.
Катя Осадча в Таїланді / Фото з інстаграму ведучої
Українські зірки біля океану
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