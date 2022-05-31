Щовечора відшкрябаю себе від підлоги, – Злата Огнєвіч відповіла тим, хто хейтить її за макіяж

Під час війни Злата Огнєвіч не зникла ані зі сцени, ані зі сторіс. Перед публікою і фоловерами в інстаграмі вона з'являється з макіяжем та у стильних look. Як з'ясувалося, за гарний вигляд зірці частенько "прилітає".

У Злати Огнєвіч майже пів мільйонна аудиторія, і ледь не щодня вона отримує хейт за свій бездоганний зовнішній вигляд. У мережі кажуть, що під час війни співачка не має права робити мейк і купувати новий стильний одяг.

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Злата Огнєвіч відповідала на хейт за красу

Я навіть не уявляю ступеня страждань людей, які перебувають у бомбосховищах, які місяцями нормально не їли, у яких немає медикаментів, знеболювальних. Але я не маю права втрачати себе,

– заявила Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч під час війни в Києві: фото

До того ж цілих два місяці вона не ходила в салони краси, навіть манікюр робила собі сама. Однак на третій місяць війни повертається до б'юті-процедур і шопінгу, адже розуміє, яка важливо зараз підтримувати бізнес.

"Уперше за два місяці потрапила у студію краси. Я підтримую економіку країни. Купую речі лише українських дизайнерів. Вони класні, креативні. Зараз особливо закликаю підтримувати наш продукт. Це дуже важливо", – вважає Злата Огнєвіч.

Вона просить усю країну жити тут і зараз, не нехтувати своєю красою і здоров'ям, адже це точно не пришвидшить нашу перемогу у війні з Росією.

Треба доглядати за собою, харчуватися, підтримувати здоров'я в нормі й головне – допомагати людям. Щоб не скотитися в емоційну яму, не впасти в депресію. Я щовечора відшкрябаю себе від підлоги після всіх цих новин. Я пропускаю цей біль через себе. Але щоразу кажу собі: "Я не маю права впасти",

– емоційно заявила артистка.

До слова, доглядати за собою й підкреслювати свою красу закликає не тільки Злата Огнєвіч: