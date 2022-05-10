Телеведуча Діва Монро (Олександр Федяєв) написала власний допис, де прокоментувала новий флешмоб в інстаграмі від Нікітюк. Раніше Леся писала, що жінки в Україні "не постаріли, а, так би мовити, потьмяніли, втратили колір, і вони не мають на це право", і "чоловіки, наші захисники мають бачити їх, гарними, щоб вони ще краще нас захищали". "Ми маємо підняти їм моральний дух, ну і чоловічий", – казала Леся.

Читайте також Полякова, Нікітюк й інші зірки подякували захисникам у ЗСУ: відео проймає до сліз

До флешмобу приєднались Наталка Карпа, Маша Єфросиніна, Оля Полякова, а також солістка гурту KAZKA – Саша Зарицька. Втім, така ідея обурила Монро.

Вісник сексизму та об'єктивізації української жінки. До того ж від жінки! Тобто Леся Нікітюк досі вважає, що жінок в ЗСУ та теробороні немає. Що старість – це погано. Що ми не маємо права в стані колосального стресу та нескінченної тривоги ходити без укладання волосся та виглядати, на думку інших, не "найс". А першочергове завдання жінки тільки виглядати у всій красі і підіймати бойовий дух, і обов'язково х*й,

– каже Діва Монро.

"Передайте Лесі, що жінка сама вибирає, як виглядати, чим займатися і що комусь підіймати", – долала Монро і заявила, що жінка має право лише на те, щоб обирати бути красивою лише для себе, а не для когось. Тому вона запропонувала запустити інший флешмоб – "Краса для себе", де показала власне фото у чорній тканинній масці. Також Монро закликає жінок на окупованих територіях не привертати до себе зайву увагу яскравим макіяжем чи одягом, щоб не стати жертвою звірств росіян.

Монро обурилась флешмобом Нікітюк / Фото з інстаграм-сторіс травесті

Проти нового флешмобу також виступила колишня секс-працівниця Аліна Сарнацька, яка нині служить у Силах тероборони ЗСУ. Вона показала, як у часи війни виглядає справжня "краса для ЗСУ".