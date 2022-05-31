У Златы Огневич почти полмиллионная аудитория, и чуть ли не каждый день она получает хейт за свой безупречный внешний вид. В сети говорят, что во время войны певица не имеет права делать мейк и покупать новую стильную одежду.

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Злата Огневич отвечала на хейт за красоту

Я даже не представляю степени страданий людей, которые находятся в бомбоубежищах, месяцами нормально не ели, у которых нет медикаментов, обезболивающих. Но я не имею права терять себя,

– заявила Злата Огневич.

Злата Огневич во время войны в Киеве: фото

К тому же целых два месяца она не ходила в салоны красоты, даже маникюр делала сама. Однако на третий месяц войны возвращается к бьюти-процедурам и шоппингу, ведь понимает, как важно сейчас поддерживать бизнес.

"Впервые за два месяца попала в студию красоты. Я поддерживаю экономику страны. Покупаю вещи только украинских дизайнеров. Они классные, креативные. Сейчас особо призываю поддерживать наш продукт. Это очень важно", – считает Злата Огневич.

Она просит всю страну жить здесь и сейчас, не пренебрегать своей красотой и здоровьем, ведь это точно не ускорит нашу победу в войне с Россией.

Надо ухаживать за собой, питаться, поддерживать здоровье в норме и главное – помогать людям. Чтобы не скатиться в эмоциональную яму, не впасть в депрессию. Я каждый вечер соскребаю себя от пола после всех этих новостей. Я пропускаю эту боль через себя. Но каждый раз говорю себе: "Я не имею права упасть",

– эмоционально заявила артистка.

К слову, ухаживать за собой и подчеркивать свою красоту призывает не только Злата Огневич: