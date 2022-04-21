Війна застала Олю Цибульську в Києві. Три ночі вона провела в підземному паркінгу, а коли на її вулиці з'явилися російські танки – виїхала на Захід. Зірка не приховує, що зараз на емоційних гойдалках – "від повної апатії до істерики й назад". Тож вона взялася витягувати з цього стану не тільки себе, а й усіх українок.

Читайте також Оля Цибульська показала дім батьків в Ірпені, вщент зруйнований окупантами

Оля Цибульська закликає бути красивими у воєнний час

Артистка зрозуміла, що війна – не привід не доглядати за собою після того, як п'ять днів просиділа з немитою головою, а друг зі ЗСУ зателефонував до неї за світлом і теплом.

"Ольчик, твоя немита голова на війні не допомагає. Ми тут з пацанами, бо боремось за Україну і наших красивих дівчат. Чуєш? Чекаю класну фотку. Хочу посміхнутись", – сказав він Цибульській.

Нам треба берегти красу. Знаю, що це дуже складно зараз. Але бути красивою у воєнний час – не соромно! Бути красивою у воєнний час – це мотивувати наших найкрутіших, найгарячіших хлопців до перемоги! Бути красивою у воєнний час – це бути врівноваженою, а від того спокійною для своїх дітей та близьких,

– запевняє співачка.

Тож Цибульська запускає власну рубрику про красу під час війни – буде радити б'юті-лайфхаки, коли всі економлять, а майстри пороз'їжджалися до інших міст. Схоже, перший випуск уже в процесі, адже зірка з бігудями та мейком з яскраво-червоною помадою сфотографувалася в курнику.

"Хай ця дівчача рутина тримає нас", – завершила Оля Цибульська.

Оля Цибульська з бігудями в курнику: фото

Повний текст публікації Олі Цибульської:

Якось мій друг з ЗСУ подзвонив, коли я сиділа п'ятий день з немитою головою в кутку кімнати і читала новини. Він сказав що дзвонить за світлом і теплом. Я розказала, як є.

Я катаюсь на емоційних качелях. Від повної апатії до істерики й назад. Болить постійно за всіх і за все. "Ольчик, твоя немита голова на війні не допомагає. Ми тут з пацанами, бо боремось за Україну і наших красивих дівчат. Чуєш? Чекаю класну фотку. Хочу посміхнутись".

До мене ніби дійшло. Війна триває. Ця клята війна забирає людей, домівки, міста… Вона забирає сили. Вона відбувається ціною найдорожчого. Ціною нашої молодості, нашого людського щастя. Війна закінчиться обов'язково. І буде наша перемога!

А що лишиться від мене? Нам треба берегти красу і зараз. Зараз особливо. Бо вона дає сили нашим хлопцям і дівчатам на передовій. Знаю, що це дуже складно зараз. Але бути красивою у воєнний час – не соромно! Бути красивою у воєнний час – це мотивувати наших найкрутіших, найгарячіших хлопців до перемоги! Бути красивою у воєнний час – це бути врівноваженою, а від того спокійною для своїх дітей та близьких.

Тому ми запускаємо нову рубрику про красу під час війни, красу в ім'я підтримки наших чоловіків і найкрасивішої країни світу. Пишіть мені про свої лайфхаки краси. Як ви доглядаєте за собою у воєнний час? Коли ми всі економимо, коли в магазинах не знайдеш улюблену косметику, а майстер евакуювався до іншого міста, але понад усе хочеться надихати наших чоловіків! Пишіть свої лайфхаки краси.

Слава Україні! Слава нашим героям, яких ми так чекаємо додому. Красиві й рідні. Хай ця дівчача рутина тримає нас.