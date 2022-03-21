18 марта в Москве на стадионе "Лужники" прошел митинг-концерт с Путиным по случаю оккупации Крыма. Клинмейкер и режиссер Алан Бадоев назвал "сектой с дедушкой в ​​парке". Об этом он сказал в эфире оппозиционного российского канала "Популярная политика", отметил 24 канал.

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Режиссер заметил, что не понимает, как Полина Гагарина смогла продать свой голос главе Кремля.

"Я не понимаю, для меня это шок, потому что честно скажу, я очень уважал этого артиста, талант этого артиста. Но как я уже говорил, каждый голос "за", особенно такой громкий, он отождествлен у меня с каждым шаром, который сейчас убивает мариупольцев, каждой долетающей в Киев бомбой. Для меня это трагедия", – подчеркнул мужчина.

Алан Бадоев добавил, что артисты, поддерживающие Путина – вымирают, увлекая за собой русскую молодежь и народ. Он отметил, что Тимати выступил на этом концерте только ради денег.

По Тимати ударили санкции, и он выступил на этом концерте якобы за своего президента, а на самом деле, чтобы ему немного набашили денег. В Тимате музыка сдохла и бизнеса нет и не будет,

– сказал режиссер.

Напомним , Алан Бадоев критиковал Тимати еще после его "наезда" на Макса Барских. Тогда режиссер предложил рэперу пройтись по городам Украины , подвергшимся ударам бомб и жестоким обстрелам.

"Я счастлив, что никто из украинских артистов, которых я знаю, не согласился петь на этом митинге. Это было бы невозможно. Невозможно подарить свой голос дьяволу", – добавил клипмейкер.

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