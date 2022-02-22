Щоб підняти бойовий дух: Океан Ельзи дав мініконцерт на "мості Кличка" у Києві

Український гурт "Океан Ельзи" миттєво відреагував на напружені події в Україні у зв'язку із визнанням Росією бойовиків на сході України, тому запросив українців на мініконцерт. Він відбувся 22 лютого о 15:00, на Пішохідно-велосипедному мосту.

Подія пройшла на "мості Кличка", як ще часто називають його у мережі, біля Арки дружби народів. Про свої наміри музиканти сповістили в обід на телеграм-сторінці.

До слова Ми сильні та об'єднані: "Океан Ельзи" дав потужний концерт просто неба у Києві

"Сьогодні о 15:00, якщо ти в Києві, просто приходь на Пішохідно-велосипедний міст. "Океан Ельзи" заспіває декілька пісень, просто разом з нами усіма. Ми тут. Ми разом. Ми сильні і об'єднані!" – йшлось у публікації.

Згодом музиканти додали яскраві фото зі "спонтанного" концерту та подякували усім, "хто так швидко і неочікувано для них самих сьогодні був поруч".

Сьогодні зранку, обговорюючи між собою всі події, у нас з'явилась ідея просто вийти в Києві на міст, як вуличні музиканти, зіграти декілька пісень під гітару. Відчули, що потрібно показати всім: ми у цьому всьому разом! Ми тут, вдома, ми продовжуємо робити свою справу, бути зосередженими, чіткими. Віримо у кожного з нас і, найбільше, у свою армію,

– наголосили музиканти в телеграмі.

Мініконцерт на "мості Кличка" у Києві / Фото з телеграм-каналу "ОЕ", Madina Oktyabrinskaya

Мініконцерт "Океану Ельзи" у Києві, 22 лютого: відео онлайн

Як на напружені події реагують колеги Вакарчука

Додамо, що українські виконавці різко відреагували на ситуацію з військами навколо кордонів України та нице звернення Путіна 21 лютого:

Ведучий Олексій Суханов відрікся від Росії, у якій народився, але переїхав згодом працювати в Україну;

Лідер O.Torvald звернувся з гнівним дописом до "опозиційних" росіян, які тепер мовчать після загрози вторгнення Росії в Україну;

Камалія, Гвоздьова, Руслана, Реп'яхова, Карпа та десятки інших зірок опублікували слова підтримки українцям та різко засудили дії Кремля.

Чому Україна не є "окраїної" Російської імперії: відео 24 каналу

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!