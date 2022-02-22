Событие прошло на "мосту Кличко", как часто называют его в сети, возле Арки дружбы народов. О своих намерениях музыканты известили час назад на своей телеграм-странице.

К слову Мы сильные и единые: "Океан Эльзы" дал мощный концерт под открытым небом в Киеве

"Сегодня в 15:00, если ты в Киеве, просто приходи на Пешеходно-Велосипедный мост. "Океан Эльзы" споет несколько песен, прямо вместе с нами всеми. Мы здесь. Мы вместе. Мы сильны и объединены!" – говорилось в публикации.

Впоследствии музыканты добавили яркие фото со "спонтанного" концерта и поблагодарили всех, "кто так быстро и неожиданно для них сам сегодня был рядом".

Сегодня утром, обсуждая все события, у нас появилась идея просто выйти в Киеве на мост, как уличные музыканты, сыграть несколько песен под гитару. Почувствовали, что нужно показать всем: мы в этом всем вместе! Мы здесь, дома, продолжаем делать свое дело, быть сосредоточенными, четкими. Верим в каждого из нас и больше всего в свою армию,

– подчеркнули музыканты в телеграме.

Мини-концерт на "мосту Кличко" в Киеве / Фото из телеграм-канала "ОЭ", Madina Oktyabrinskaya

Мини-концерт "Океана Эльзы" в Киеве, 22 февраля: видео онлайн

Как на напряженные события реагируют коллеги Вакарчука

Добавим, что украинские исполнители резко отреагировали на ситуацию с войсками вокруг границ Украины и обращение Путина 21 февраля:

Ведущий Алексей Суханов отрекся от России, где родился, но переехал впоследствии работать в Украину;

Лидер O.Torvald обратился с гневнім обращением к "оппозиционным" россиянам, которые теперь молчат после угрозы вторжения России в Украину;

Камалия, Гвоздева, Руслана, Репяхова, Карпа и десятки других звезд опубликовали слова поддержки украинцам и резко осудили действия Кремля.

Почему Украина не является "окраиной" Российской империи: видео 24 канала

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!