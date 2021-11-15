Щоб було легше мене підіймати, – солістка гурту KAZKA схуднула на 20 кілограмів

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька до та упродовж своєї участі на шоу "Танці з зірками" скинула 20 кілограмів. Це їй вдалося завдяки фізичним навантаженням та обмеженому харчуванню.

Лідерка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла, як їй вдалося за недовгий час скинути доволі багато кілограмів. Вона зізналась, що важливу роль у схудненні відіграли не тільки фізичні навантаження.

До слова Олександра Заріцька з KAZKA розповіла про найкраще побачення у своєму житті

Олександра Заріцька схуднула на 10 кілограмів

Співачка поділилась, що для неї розробили велику програму для того, щоб худнути стрімко. Водночас раціон та навантаження не мали шкодити здоров'ю. Причиною ж схуднення частково стали "Танці з зірками".

Це робилося, щоб покращувати танцювальні па, щоб Юрі (партнер на шоу, – Showbiz 24) було легше мене підіймати. Це було зроблено, щоби все було легше робити,

– розповіла зірка.

Олександра Заріцька додала, що почала дотримуватися обмежень влітку.

"Робила фізичні навантаження, крім танців. Це і плавання, біг. Обмежую я себе лише у шкідливій їжі. Я не їм цукру, борошняного та смаженого. Я їм овочі, фрукти, супи, рибу", – зауважила солістка колективу KAZKA.



Олександра Заріцька / Фото з інстаграму гурту KAZKA

Та попри активну працю над своєю фігурою, Олександра Заріцька та Юрій Мєшков покинули танцювальне шоу у 10 випуску. Співачка прокоментувала виліт і зізналась, що отримала нове захоплення окрім музики, – танці. Завдяки проєкту вона здійснила дитячу мрію, а також знайшла нового друга, адже почала тісно спілкуватися зі своїм партнером.