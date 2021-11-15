Лидер украинской группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала, как ей удалось за недолгое время сбросить довольно много килограммов. Она призналась, что важную роль в похудении сыграли не только физические нагрузки.
К слову Александра Зарицкая из KAZKA рассказала о лучшем свидании в своей жизни
Александра Зарицкая похудела на 10 килограммов
Певица поделилась, что для нее разработали большую программу для того, чтобы худеть стремительно. В то же время рацион и нагрузки не должны вредить здоровью. Причиной же похудению частично стали "Танцы со звездами".
Это делалось, чтобы улучшать танцевальные па, чтобы Юре (партнер на шоу, – Showbiz 24) было легче меня поднимать. Это было сделано, чтобы все было легче делать,
– рассказала звезда.
Александра Зарицкая добавила, что начала придерживаться ограничений летом.
"Делала физические нагрузки, кроме танцев. Это и плавание, бег. Ограничиваю я себя лишь во вредной пище. Я не ем сахара, мучного и жареного. Я ем овощи, фрукты, супы, рыбу", – отметила солистка коллектива KAZKA.
Александра Зарицкая / Фото из инстаграма группы KAZKA
Но несмотря на активную работу над своей фигурой, Александра Зарицкая и Юрий Мешков покинули танцевальное шоу в 10 выпуске. Певица прокомментировала вылет и призналась, что получила новое увлечение кроме музыки, – танцы. Благодаря проекту она осуществила детскую мечту, а также нашла нового друга, ведь начала тесно общаться со своим партнером.