Лидер украинской группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала, как ей удалось за недолгое время сбросить довольно много килограммов. Она призналась, что важную роль в похудении сыграли не только физические нагрузки.

К слову Александра Зарицкая из KAZKA рассказала о лучшем свидании в своей жизни

Александра Зарицкая похудела на 10 килограммов

Певица поделилась, что для нее разработали большую программу для того, чтобы худеть стремительно. В то же время рацион и нагрузки не должны вредить здоровью. Причиной же похудению частично стали "Танцы со звездами".

Это делалось, чтобы улучшать танцевальные па, чтобы Юре (партнер на шоу, – Showbiz 24) было легче меня поднимать. Это было сделано, чтобы все было легче делать,

– рассказала звезда.

Александра Зарицкая добавила, что начала придерживаться ограничений летом.

"Делала физические нагрузки, кроме танцев. Это и плавание, бег. Ограничиваю я себя лишь во вредной пище. Я не ем сахара, мучного и жареного. Я ем овощи, фрукты, супы, рыбу", – отметила солистка коллектива KAZKA.



Александра Зарицкая / Фото из инстаграма группы KAZKA

Но несмотря на активную работу над своей фигурой, Александра Зарицкая и Юрий Мешков покинули танцевальное шоу в 10 выпуске. Певица прокомментировала вылет и призналась, что получила новое увлечение кроме музыки, – танцы. Благодаря проекту она осуществила детскую мечту, а также нашла нового друга, ведь начала тесно общаться со своим партнером.

Отметим, не только Александра Зарицкая сбросила лишние килограммы на проекте "Танцы со звездами". Фагот (Олег Михайлюта), покинувший проект в 5 эфире, похудел на 12 килограммов, чем был очень доволен.