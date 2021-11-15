Лідерка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла, як їй вдалося за недовгий час скинути доволі багато кілограмів. Вона зізналась, що важливу роль у схудненні відіграли не тільки фізичні навантаження.

До слова Олександра Заріцька з KAZKA розповіла про найкраще побачення у своєму житті

Олександра Заріцька схуднула на 10 кілограмів

Співачка поділилась, що для неї розробили велику програму для того, щоб худнути стрімко. Водночас раціон та навантаження не мали шкодити здоров'ю. Причиною ж схуднення частково стали "Танці з зірками".

Це робилося, щоб покращувати танцювальні па, щоб Юрі (партнер на шоу, – Showbiz 24) було легше мене підіймати. Це було зроблено, щоби все було легше робити,

– розповіла зірка.

Олександра Заріцька додала, що почала дотримуватися обмежень влітку.

"Робила фізичні навантаження, крім танців. Це і плавання, біг. Обмежую я себе лише у шкідливій їжі. Я не їм цукру, борошняного та смаженого. Я їм овочі, фрукти, супи, рибу", – зауважила солістка колективу KAZKA.



Олександра Заріцька / Фото з інстаграму гурту KAZKA

Та попри активну працю над своєю фігурою, Олександра Заріцька та Юрій Мєшков покинули танцювальне шоу у 10 випуску. Співачка прокоментувала виліт і зізналась, що отримала нове захоплення окрім музики, – танці. Завдяки проєкту вона здійснила дитячу мрію, а також знайшла нового друга, адже почала тісно спілкуватися зі своїм партнером.

Зазначимо, не лише Олександра Заріцька скинула зайві кілограми на проєкті "Танці з зірками". Фагот (Олег Михайлюта), який покинув проєкт у 5 ефірі, схуднув на 12 кілограмів, чим був дуже задоволений.