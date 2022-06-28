Українська співачка Наталія Могилевська знайома з Володимиром Зеленським та багато років тому брала участь з ним в одному шоу. Тож у британських ЗМІ подумали, що вона подруга президента України. Про це зірка розповіла в ефірі національного телемарафону.

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Наталя Могилевська про Зеленського

Виконавиця розповіла, що іноземні журналісти телефонували їй та запитували про Володимира Зеленського. Вона називала його людиною, яка не здається.

Англійці побачили, що ми в "Танцях з зірками" із Зеленським робили фото, танцювали й вирішили, що ми головні друзі. А він зараз дуже популярна людина, всі мені запитують. І вони мені дзвонили: "Який він у житті? Який він у роботі?" І я розповідала, що це людина, яка точно не здається,

– розповіла артистка.

Пояснимо, що Володимир Зеленський та Наталія Могилевська ще у 2006 році брали участь у "Танцях з зірками". Тоді Могилевська у парі з Владом Ямою посіла друге місце, а Зеленський з Оленою Шоптенко перемогли.

Тому тепер співачка жартує про те, яка була доля нинішнього президента: "Зараз я розумію, що він не міг програти – це було важливо для країни. Такий був замисел".

Зіркові друзі Володимира Зеленського