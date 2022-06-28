Українська співачка Наталія Могилевська знайома з Володимиром Зеленським та багато років тому брала участь з ним в одному шоу. Тож у британських ЗМІ подумали, що вона подруга президента України. Про це зірка розповіла в ефірі національного телемарафону.
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Наталя Могилевська про Зеленського
Виконавиця розповіла, що іноземні журналісти телефонували їй та запитували про Володимира Зеленського. Вона називала його людиною, яка не здається.
Англійці побачили, що ми в "Танцях з зірками" із Зеленським робили фото, танцювали й вирішили, що ми головні друзі. А він зараз дуже популярна людина, всі мені запитують. І вони мені дзвонили: "Який він у житті? Який він у роботі?" І я розповідала, що це людина, яка точно не здається,
– розповіла артистка.
Пояснимо, що Володимир Зеленський та Наталія Могилевська ще у 2006 році брали участь у "Танцях з зірками". Тоді Могилевська у парі з Владом Ямою посіла друге місце, а Зеленський з Оленою Шоптенко перемогли.
Тому тепер співачка жартує про те, яка була доля нинішнього президента: "Зараз я розумію, що він не міг програти – це було важливо для країни. Такий був замисел".
Зіркові друзі Володимира Зеленського
- Один з найближчих друзів президента Євген Кошовий розповів, що за час війни окрім листувань телефоном мав нагоду наживо зустрітися з Володимиром. Тоді він прийшов підтримати друга, але й сам повернувся від нього з хорошим настроєм та ейфорією.
- Ведучий Анатолій Анатоліч натомість знайомий з президентом через Олену Зеленську, яка ходила на всі дні народження шоумена. Він пригадав, як запрошував першу леді у 2019 році, а вона відмовила йому, бо була в Нью-Йорку на зустрічі з Трампами.