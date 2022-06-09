37-річний телеведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч особисто знайомий ледь не з усією родиною Зеленського – дружиною Оленою, батьком Олександром Семеновичем, який викладав йому інформатику в Криворізькому економічному інституті.

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Анатолій Анатоліч про дружбу з Зеленською

"Останні роки ми були ближчі з першою леді Оленою Зеленською. Вона приходила на мої дні народження, не Володимир Зеленський", – зізнався Анатоліч.

Він пригадав, як у вересні 2019-го кликав першу леді на вечірку на свою честь, а вона не прийшла, бо полетіла до Нью-Йорка на зустріч з Трампами.

Коли перший рік Володимир Зеленський став президентом, я пишу: "Олено, я не знаю, як там правильно за протоколом – можна тебе запрошувати, не можна. Я тебе запрошую на свій день народження, буду радий тебе бачити". Вона пише: "Толю, я, на жаль, не в Україні". Я святкую, і які новини в цей час показують по телевізору – як Олена Зеленська з Володимиром Зеленським тиснуть руки Дональду і Меланії Трамп,

– розповів знаменитість.

Анатолій Анатоліч поділився, що в Зеленської, як у колишньої авторки студії "Квартал 95", – чудове почуття гумору. Напередодні свого 36-річчя, 2020-го року, він написав їй: "Олено, я знаю, що ти не прийдеш, я це розумію, але я все одно тебе запрошую. Щоб ти просто знала". На що дружина президента пожартувала: "Ой, дуже шкода, що в підсумку ти мене не запрошуєш, я б прийшла".

Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді України

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Як Анатоліч ставиться до Зеленського

Зараз шоумен, як і вся країна, "топить за президента", хоч і не голосував за нього на президентських виборах.

"Як і всіх, мене вразила його сміливість. Це те, що підкупило кожного українця, це те, заради чого він став президентом. Я вірю в такі кармічні штуки, вірю, що він став президентом заради 24 лютого. Він зробив те, що від нього очікували і навіть більше", – висловився Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, що Ігор Кондратюк до 24 лютого 2022 року був противником Зеленського, адже в президенти той йшов без жодного політичного досвіду. Однак зараз шоумен вважає, що "він з Зе перетворився на Зеленського, він додав усі букви у своє прізвище".