Украинская певица Наталья Могилевская знакома с Владимиром Зеленским и много лет тому назад принимала участие с ним в одном шоу. Так что в британских СМИ подумали, что она подруга президента Украины. Об этом звезда рассказала в эфире национального телемарафона.
Читайте также Это была моя единственная семья, – Наталья Могилевская о дяде, погибшем в оккупированном Мариуполе
Наталья Могилевская о Зеленском
Исполнительница рассказала, что иностранные журналисты звонили по телефону и спрашивали о Владимире Зеленском. Она называла его человеком, который не сдается.
Англичане увидели, что мы в "Танцах со звездами" с Зеленским делали фото, танцевали и решили, что мы главные друзья. А он сейчас очень популярный человек, все мне спрашивают. И они мне звонили: "Какой он в жизни? Какой он в работе?" И я рассказывала, что это человек, который точно не сдается,
– рассказала артистка.
Поясним, что Владимир Зеленский и Наталья Могилевская еще в 2006 году участвовали в "Танцах со звездами". Тогда Могилевская в паре с Владом Ямой заняла второе место, а Зеленский с Еленой Шоптенко победили.
Поэтому певица шутит о том, какова была судьба нынешнего президента: "Сейчас я понимаю, что он не мог проиграть – это было важно для страны. Таков был замысел".
Звездные друзья Владимира Зеленского
- Один из ближайших друзей президента Евгений Кошевой рассказал, что за время войны кроме переписок по телефону имел возможность вживую встретиться с Владимиром. Тогда он пришел поддержать друга, но сам вернулся от него с хорошим настроением и эйфорией.
- Ведущий Анатолий Анатолич знаком с президентом через Елену Зеленскую, которая ходила на все дни рождения шоумена. Он вспомнил, как приглашал первую леди в 2019 году, а она отказала ему, потому что была в Нью-Йорке на встрече с Трампами.