Святослав Вакарчук вперше прокоментував народження доньки

Український співак Святослав Вакарчук нещодавно вдруге став батьком – у нього народилась донечка Соломійка. Днями він поділився, як часто має змогу з нею бачитись.

Вакарчук продовжує їздити Україною та підтримував з концертами військових. Нещодавно один з таких пройшов під артилерійським обстрілом. Але попри небезпеку Святослав відчуває, що він на своєму місці.

До слова Зірка "Гри престолів" Софі Тернер вдруге стала мамою

Нехай він і їздить на фронт, але побачити новонароджену дівчинку він зміг.

Та як можна бачитися? Я щасливий, що взагалі зміг побачити, просто викроїти буквально хвилинку. Треба насамперед допомогти хлопцям, сім'я це вкрай важливо, але я тут насамперед заради своєї сім'ї,

– прокоментував музикант.

Зазначимо, що про другу вагітність обраниці Святослава – Євгенії Яцути, стало відомо у травні. Тоді жінку побачили на Каннському фестивалі у Франції з округлим животом.

На початку липня вже стало відомо, що Євгенія народила Соломійку 21 червня 2022 року. Що цікаво, перший син артиста від Євгенії з'явився майже у такий самий час, проте рік тому – 19 червня 2021 року. У день його народження Святослав опублікував перше фото з хлопчиком – як дитина тримає рукою за палець співака.



Святослав Вакарчук з сином Іваном / Фото з інстаграму співака