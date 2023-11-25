Через участь у протестах: переможниця "Міс Всесвіт-2023" втрапила у гучний скандал
Джерело:ABC News
Днями відгримів фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2023". Перемогу здобула Шейніс Паласіос із Нікарагуа. Втім, радісна подія для громадян країни була затьмарена гучним скандалом.
Деякі подробиці з минулого володарки престижного титулу "Міс Всесвіт" викликали невдоволення з боку уряд. З'ясувалося, що раніше Шейніс брала участь у протестах проти чинної влади Нікарагуа.
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Шейніс Паласіос протестувала проти чинної влади
У 2018 році Паласіос навчалася в університеті, який став осередком масових протестів проти панівного режиму. Крім того, на її сторінці були опубліковані світлини з мітингів.
Шейніс Паласіос на мітингах / Фото: OBOZ.UA
Політична опозиція країни використала біографію переможниці, закликаючи громадян протестувати.
Так, деякі нікарагуанці, щоб вшанувати тріумф землячки на престижному конкурсі краси, вийшли на вулиці, розмахуючи синьо-білими прапорами, що символізують опозиційний рух.
Однак владі це не сподобалося.
Протести в Нікарагуа
- У 2018 році в країні спалахнули масові протести через реформу соціального страхування, яка мала на меті збільшити відрахування як для роботодавців, так і для працівників.
- Обурені громадяни вийшли на вулиці, щоб висловити свою незгоду.
- Зрештою, попри рішення президента Даніеля Ортеги скасувати реформу, хвиля демонстрацій не припинилася.
- Тож мітинги відзначалися чітким поділом на прихильників і противників глави держави.