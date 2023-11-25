Деякі подробиці з минулого володарки престижного титулу "Міс Всесвіт" викликали невдоволення з боку уряд. З'ясувалося, що раніше Шейніс брала участь у протестах проти чинної влади Нікарагуа.

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Шейніс Паласіос протестувала проти чинної влади

У 2018 році Паласіос навчалася в університеті, який став осередком масових протестів проти панівного режиму. Крім того, на її сторінці були опубліковані світлини з мітингів.



Шейніс Паласіос на мітингах / Фото: OBOZ.UA

Зазначимо, зараз фото Шейніс з протестів немає у її соцмережах.

Політична опозиція країни використала біографію переможниці, закликаючи громадян протестувати.

Так, деякі нікарагуанці, щоб вшанувати тріумф землячки на престижному конкурсі краси, вийшли на вулиці, розмахуючи синьо-білими прапорами, що символізують опозиційний рух.

Однак владі це не сподобалося.

Протести в Нікарагуа