Некоторые подробности из прошлого обладательницы престижного титула "Мисс Вселенная" вызывали недовольство со стороны правительства. Выяснилось, что ранее Шейнис участвовала в протестах против действующих властей Никарагуа.
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Шейнис Паласиос протестовала против действующей власти
В 2018 году Паласиос училась в университете, который стал центром массовых протестов против господствующего режима. Кроме того, на ее странице были опубликованы фотографии с митингов.
Шейнис Паласиос на митингах / Фото: OBOZ.UA
Политическая оппозиция страны использовала биографию победительницы, призывая граждан протестовать.
Так, некоторые никарагуанцы, чтобы почтить триумф землячки на престижном конкурсе красоты, вышли на улицы, размахивая сине-белыми флагами, символизирующими оппозиционное движение.
Однако власти это не понравилось.
Протесты в Никарагуа
- В 2018 году в стране вспыхнули массовые протесты из-за реформы социального страхования, которая имела целью увеличить отчисления как для работодателей, так и для работников.
- Возмущенные граждане вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие.
- Впрочем, несмотря на решение президента Даниэля Ортеги отменить реформу, волна демонстраций не прекратилась.
- Митинги отмечались четким разделением на сторонников и противников главы государства.