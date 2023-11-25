Некоторые подробности из прошлого обладательницы престижного титула "Мисс Вселенная" вызывали недовольство со стороны правительства. Выяснилось, что ранее Шейнис участвовала в протестах против действующих властей Никарагуа.

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Шейнис Паласиос протестовала против действующей власти

В 2018 году Паласиос училась в университете, который стал центром массовых протестов против господствующего режима. Кроме того, на ее странице были опубликованы фотографии с митингов.



Шейнис Паласиос на митингах / Фото: OBOZ.UA

Отметим, сейчас фото Шейнис с протестов нет в ее соцсетях.

Политическая оппозиция страны использовала биографию победительницы, призывая граждан протестовать.

Так, некоторые никарагуанцы, чтобы почтить триумф землячки на престижном конкурсе красоты, вышли на улицы, размахивая сине-белыми флагами, символизирующими оппозиционное движение.

Однако власти это не понравилось.

Протесты в Никарагуа