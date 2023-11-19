Вночі 19 листопада тогорічна переможниця Р'Бонні Габріель зі США коронувала свою наступницю. Титул "Міс Всесвіт-2023" отримала учасниця з Нікарагуа Шейнніс Паласіос.
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Хто переміг на "Міс Всесвіт-2023"
Переможницею конкурсу цьогоріч стала 23-річна Шейнніс Паласіос з Нікарагуа. Вона є моделлю та ведучою ранкової програми на місцевому телебаченні. Цікаво, що загалом представниця від Нікарагуа вперше отримала корону на міжнародному конкурсі.
Переможниця з Нікарагуа / Фото з інстаграму конкурсу
Шейнніс народилася 31 травня 2000 року в Манагуа, Нікарагуа. Здобула освіту в Центральноамериканському університеті за фахом "масова комунікація". Певний час дівчина займалась волейболом.
Шейнніс Паласіос / Фото з інстаграму учасниці
Паласіос з дитинства брала участь у конкурсах краси та дуже часто отримувала призові місця. Зокрема, у 2016 році вона здобула титул "Юна міс Нікарагуа". Потім виступала від своєї країни на міжнародному рівні та увійшла в топ-10.
У 2020 році дівчина відзначилась на "Міс світу Нікарагуа 2020". Згодом стала однією з топ-40 на "Міс світу 2021".
Також у список найкращих п'яти конкурсанток, окрім Нікарагуа, увійшли представниці країн:
- Таїланду;
- Австралії;
- Пуерто Рико;
- Колумбії.
Що відомо про цьогорічний конкурс
- Останній етап конкурсу краси "Міс Всесвіт-2023" проходив у ніч з 18 на 19 листопада на José Adolfo Pineda Arena у Сан-Сальвадорі. У фіналі конкурсу виступав знаменитий співак Джон Ледженд.
- За титул найкращої змагалося 84 конкурсантки. Цього року вперше участь взяли дві трансгендерні жінки – конкурсантка з Португалії Марина Мачете та Ріккі Колле з Нідерландів.