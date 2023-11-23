З'ясувалось, що на офіційному облікованому записі заходу поспішно поширили фотографію п'ятірки фіналісток. Крім того, результати виявилися неправильними. Організатори запевняють, що випадково переплутали імена двох фіналісток.

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На конкурсі краси "Міс Всесвіт–2023" сталася груба помилка

В інстаграмі заходу під час оголошення п'яти фіналісток опублікували фото з Мішель Ді, яка представляє Філіппіни, та насправді не увійшла в цей перелік учасниць. Водночас на світлині не було Антонії Порсільд, яка в результаті посіла друге місце.

Справжній список п'яти найкращих учасниць: Шейнніс Паласіос із Нікарагуа. Слідом за ним йде Мішель Ді з Таїланду та Морая Вілсон з Австралії. Серед п'ятірки претенденток також були Каміла Авелла з Колумбії та Карла Гільфу з Пуерто-Рико.

Організатори конкурсу визнали помилку. Вони зазначили, що сталася прикра плутанина, в результаті якої було неправильно ідентифіковано двох фіналістів. І наголосили, що все чуло чесно й вони отримали результати одночасно з аудиторією.

Ми помилилися! Поспішаючи опублікувати наші пости під час суботнього прямого ефіру, ми випадково переплутали імена двох фіналісток. Це була звичайна помилка – ми почули ті ж самі результати в прямому ефірі одночасно з вами! Ми вибачаємося перед обома фіналістками,

– написали в соцмережах конкурсу.

Україна на "Міс Всесвіт–2023"