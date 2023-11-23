З'ясувалось, що на офіційному облікованому записі заходу поспішно поширили фотографію п'ятірки фіналісток. Крім того, результати виявилися неправильними. Організатори запевняють, що випадково переплутали імена двох фіналісток.
До теми У сукні з потужним меседжем: Ангеліна Усанова вразила вбранням у півфіналі "Міс Всесвіт–2023"
На конкурсі краси "Міс Всесвіт–2023" сталася груба помилка
В інстаграмі заходу під час оголошення п'яти фіналісток опублікували фото з Мішель Ді, яка представляє Філіппіни, та насправді не увійшла в цей перелік учасниць. Водночас на світлині не було Антонії Порсільд, яка в результаті посіла друге місце.
Справжній список п'яти найкращих учасниць: Шейнніс Паласіос із Нікарагуа. Слідом за ним йде Мішель Ді з Таїланду та Морая Вілсон з Австралії. Серед п'ятірки претенденток також були Каміла Авелла з Колумбії та Карла Гільфу з Пуерто-Рико.
Організатори конкурсу визнали помилку. Вони зазначили, що сталася прикра плутанина, в результаті якої було неправильно ідентифіковано двох фіналістів. І наголосили, що все чуло чесно й вони отримали результати одночасно з аудиторією.
Ми помилилися! Поспішаючи опублікувати наші пости під час суботнього прямого ефіру, ми випадково переплутали імена двох фіналісток. Це була звичайна помилка – ми почули ті ж самі результати в прямому ефірі одночасно з вами! Ми вибачаємося перед обома фіналістками,
– написали в соцмережах конкурсу.
Україна на "Міс Всесвіт–2023"
- На грандіозному заході в Сан-Сальвадорі Україну з гордістю представляла модель і співачка Ангеліна Усанова.
- Їй не вдалося потрапити у двадцятку фіналісток конкурсу. А проте, Ангеліна змогла відзначитися.
- Вона потрапила в десятку лідерів у номінації Voice of Change, де кожен учасник мав представити відео, яке висвітлює близьку йому суспільну тему.
- Українка у своєму ролику пролила світло на тяжке становище жінок і дітей, які були змушені покинути свої домівки внаслідок війни. Також вона згадала про тих, хто став жертвою сексуального насильства з боку окупаційних сил. Крім того, дівчина наголосила на необхідності допомоги дітям війни заради їхнього кращого майбутнього.