Відома акторка Шейлін Вудлі та зірка американського футболу Аарон Роджерс розірвали стосунки. Про це повідомляють джерела, близькі до пари.

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Чому розійшлись Шейлін Вудлі та Аарон Роджерс

За словами інсайдерів, ініціаторкою розставання стала Шейлін Вудлі. Тоді як причиною стала кар'єра Рождерса.

Було дуже багато перешкод. Вони обидва дорослі люди й вирішили розлучитися полюбовно,

– повідомляють джерела.

"У той час, як Шейлін всіляко підтримує кар'єру Аарона, він поставив футбол на перше місце, і вони майже не проводили час разом. Вона постійно відчувала, що він нехтує їхніми стосунками. Зрештою вони обидва були нещасливі", – додали видання.



Шейлін Вудлі та Аарон Роджерс / Фото People

Що відомо про роман Шейлін Вудлі та Аарон Роджерс