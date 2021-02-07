Гравець в американський футбол Аарон Роджерс оголосив, що в 2020 році заручився. Це сталось після того, як преса вибухнула новинами про можливий роман спортсмена із зіркою "Дивергенту" Шейлін Вудлі.

В ЗМІ підозрюють, що гравець в американський футбол Аарон Роджерс заручений із акторкою, зіркою фільму "Дивергент" Шейлін Вудлі.

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Аарон Роджерс оголосив про заручини

Спортсмен відвідав віртуальну церемонію нагородження NFL MVP Award – Національної футбольної ліги. Аарон виголосив коротку промову, де подякував за те, що втричі отримує нагороду.

2020 рік, безумовно, був шаленим роком, наповненим великою кількістю змін, зростанням та вражаючими пам'ятними моментами,

– висловився гравець в американський футбол.

Потім Аарон Роджерс зізнався, що в 2020 році він "заручився та зіграв у найкращий футбол за всю кар'єру". Спортсмен подякував своїм шанувальникам, команді та нареченій за підтримку.

Оскільки раніше стало відомо про роман зірки "Дивергенту" Шейлін Вудлі й Аарона Роджерса, то, цілком імовірно, що нареченою футболіста є саме Шейлін. Однак самі зірки ніяк не коментують й не підтверджують відносини та можливі заручини.

For the third time in his career, Aaron Rodgers is crowned the NFL's Most Valuable Player.



A bad man. pic.twitter.com/3hQPB00HOf — CBS Sports (@CBSSports) February 7, 2021

Що відомо про роман Шейлін Вудлі та Аарона Роджерса

29-річна акторка та 37-річний гравець в американський футбол не живуть разом, а розвивають роман на відстані. Зокрема, Шейлін Вудлі знімається в кіно в Канаді, Аарон Роджерс живе в США, де грає за команду Green Bay Packers

Вони бачилися і підтримували зв'язок. Вони продовжують спілкуватися і зустрічатися, коли можуть. Вони обидва зосереджені на своїй кар'єрі, але однаково знаходять час один для одного,

– пише видання.

Невідомо, як довго тривають стосунки між зірками.