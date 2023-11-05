Шевченківська премія-2024: імена претендентів конкурсу у категорії "Література"

Комітет Шевченківської премії опублікував список літературно-мистецьких творів, висунутих на конкурс на 2024 рік.

Так, 24 Канал зібрав імена та книги претендентів на здобуття державної нагороди у категорії "Література". Серед них Наталія Фурса, Дмитро Лазуткін, Микола Павленко та багато інших діячів.

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Претенденти Шевченківської премії-2024

Катерина Бабкіна – за книгу "Мій дід танцював краще за всіх";

– за книгу "Мій дід танцював краще за всіх"; Василь Базів – за роман "Убити путіна";

– за роман "Убити путіна"; Микола Боровко – за книги "Пришестя Слова", "Розчахнутий голос";

– за книги "Пришестя Слова", "Розчахнутий голос"; Олександр Гунько – за книгу "Поклик до Спасу";

– за книгу "Поклик до Спасу"; Василь Карасьов (Трубай) – за книгу "Павутина";

– за книгу "Павутина"; Дмитро Лазуткін – за книгу "Закладка";

– за книгу "Закладка"; Анатолій Матвійчук – за книгу "Скарби";

– за книгу "Скарби"; Костянтин Мордатенко – за книгу "Усамітнення тиші";

– за книгу "Усамітнення тиші"; Юлія Мусаковська – за книгу "Бог свободи";

– за книгу "Бог свободи"; Володимир Олійник – за книгу "Вогнемет";

– за книгу "Вогнемет"; Микола Павленко – за книгу "Кривавий грець на скрижалях історії";

– за книгу "Кривавий грець на скрижалях історії"; Ігор Павлюк – за книгу "Танець Мамая";

– за книгу "Танець Мамая"; Михайло Пасічник – за книгу "Двовійна" у 3-х томах;

– за книгу "Двовійна" у 3-х томах; Степан Процюк – за книги "Руки і сльози. Роман про Івана Франка", "Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника";

– за книги "Руки і сльози. Роман про Івана Франка", "Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника"; Петро Саноцький – за книги "Герої" та "Геноцид" у 2-х томах;

– за книги "Герої" та "Геноцид" у 2-х томах; Владислав Стольников – за книгу "Розвій безсмертя";

– за книгу "Розвій безсмертя"; Тетяна Тіховська – за книгу "Чужа реліквія";

– за книгу "Чужа реліквія"; Наталія Фурса – за книгу "Вернигора";

– за книгу "Вернигора"; Сергій Чирков – за книгу "Я — той, хто скам'янів";

– за книгу "Я — той, хто скам'янів"; Ярина Чорногуз – за книгу "[dasein: оборона присутності]";

– за книгу "[dasein: оборона присутності]"; Анатолій Шкуліпа – за книгу "Навпроти";

– за книгу "Навпроти"; Володимир Шкурупій – за книгу "Останній поріг".

Шевченківська премія: що відомо

Це державна нагорода України. Вона приурочена до дня народження Тараса Шевченка 9 березня і вручається з 1961 року.

Премію присуджують особам, які зробили значний внесок у розвитку культури та мистецтва в семи категоріях: література, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальне мистецтво, публіцистика та журналістика, літературознавство та мистецтвознавство.

Престижну Шевченківську премію отримували чимало впливових діячів України. Серед лауреатів цієї нагороди – відома письменниця та художниця Емма Андієвська, композитор і диригент Григорій Верьовка, видатний письменник і громадський діяч Левко Лук’яненко, художник Павло Маков, режисерка Кіра Муратова та багато інших діячів.

Скандал довкола Шевченківської премії-2023

Минулого року оголошення лауреатів Шевченківської премії вперше не відбулося 9 вересня. Голова комітету премії Юрій Макаров розповів, що на додаток до вже наявних номінацій вирішили додати ще "За внесок у перемогу". Відтак, лауреатів премії та новоспечених осіб планувалося оголосити 22 травня – в день перепоховання Кобзаря. Однак це рішення викликало скандал у суспільстві. Тож 11 березня Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка таки назвав імена лауреатів.

Згодом через хвилю критики Юрій Макаров подав у відставку, а його замінив актор кіно й театру та колишній міністр культури Євген Нищук.