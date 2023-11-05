Так, 24 Канал собрал имена и книги претендентов на получение государственной награды в категории "Литература". Среди них Наталья Фурса, Дмитрий Лазуткин, Николай Павленко и многие другие деятели.
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Претенденты Шевченковской премии-2024
- Екатерина Бабкина – за книгу "Мой дед танцевал лучше всех";
- Василий Базив – за роман "Убить путина";
- Николай Боровко – за книги "Пришествие Слова", "Расчахнутый голос";
- Александр Гунько – за книгу "Зов к Спасу";
- Василий Карасев (Трубай) – за книгу "Паутина";
- Дмитрий Лазуткин – за книгу "Закладка";
- Анатолий Матвийчук – за книгу "Сокровища";
- Константин Мордатенко – за книгу "Уединение тишины";
- Юлия Мусаковская – за книгу "Бог свободы";
- Владимир Олейник – за книгу "Огнемет";
- Николай Павленко – за книгу "Кровавый греч на скрижалях истории";
- Игорь Павлюк – за книгу "Танец Мамая";
- Михаил Пасечник – за книгу "Двойной" в 3-х томах;
- Степан Процюк – за книги "Руки и слезы. Роман об Иване Франко", "Луне, луне: роман о Григоре Тютюннике";
- Петр Санокский – за книги "Герои" и "Геноцид" в 2-х томах;
- Владислав Стольников – за книгу "Развитие бессмертия";
- Татьяна Тиховская – за книгу "Чужая реликвия";
- Наталья Фурса – за книгу "Вернигора";
- Сергей Чирков – за книгу "Я - окаменевший";
- Ярина Черногуз – за книгу "[dasein: оборона присутствия]";
- Анатолий Шкулипа – за книгу "Напротив";
- Владимир Шкурупий – за книгу "Последний порог".
Шевченковская премия: что известно
- Это государственная награда Украины. Она приурочена ко дню рождения Тараса Шевченка 9 марта и вручается с 1961 года.
- Премию присуждают лицам, которые внесли значительный вклад в развитие культуры и искусства в семи категориях: литература, музыкальное искусство, театральное искусство, киноискусство, визуальное искусство, публицистика и журналистика, литературоведение и искусствоведение.
- Престижную Шевченковскую премию получали многие влиятельные деятели Украины. Среди лауреатов этой награды – известная писательница и художница Эмма Андиевская, композитор и дирижер Григорий Веревка, выдающийся писатель и общественный деятель Левко Лукьяненко, художник Павел Маков, режиссер Кира Муратова и многие другие деятели.
Скандал вокруг Шевченковской премии-2023
В прошлом году оглашение лауреатов Шевченковской премии впервые не состоялось 9 сентября. Глава комитета премии Юрий Макаров рассказал, что в дополнение к уже имеющимся номинациям решили добавить еще "За вклад в победу". Следовательно, лауреатов премии и новоиспеченных лиц планировалось объявить 22 мая – в день перезахоронения Кобзаря. Однако это решение вызвало скандал в обществе. Поэтому 11 марта Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко назвал имена лауреатов
Впоследствии из-за волны критики Юрий Макаров подал в отставку, а его заменил актер кино и театра и бывший министр культуры Евгений Нищук.