Вже 11 березня комітет оголосив результати премії. Додамо, що переможців визначили у номінаціях "Література", "Публіцистика, журналістика", "Літературознавство і мистецтвознавство", "Музичне мистецтво", "Кіномистецтво".
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Кого визначили переможцями
Лауреатами Шевченківської премії 2023 стали:
- Калитко Катерина Олександрівна, поетеса – за книгу поезій "Орден мовчальниць";
- Компаніченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту "Хорея Козацька" – за аудіоальбом "Пісні Української революції";
- Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах;
- Портніков Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років;
- Цілик Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".
Варто наголосити, що у категоріях "Театральне" та "Візуальні мистецтва" лауреатів не оголосили.
До речі, після оприлюднення результатів премії у мережі розгорівся скандал щодо одного з переможців. Мовиться про Михайла Назаренка.
Він ще у 2021 році долучився до перекладу книг російською та видавав свої твори в Росії.
Назаренко перекладав твори мовою окупанта / Скриншот