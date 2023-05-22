Президент України Володимир Зеленський прийняв указ щодо нового голови Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка. Він звільнив з посади Юрія Макарова та призначив Євгена Нищука.

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Євгена Нищука призначили головою Шевченківського комітету

Призначити Нищука Євгена Миколайовича головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, увільнивши від виконання обов’язків голови названого Комітету Ю. Макарова,

– мовиться у відповідному указі.

Також Володимир Зеленський доручив голові Комітету дати пропозиції щодо нового персонального складу. Попередні члени Шевченківського комітету теж склали повноваження.

Нагадаємо, цьогоріч вперше за існування Шевченківської премії імена лауреатів не були опубліковані 9 березня, що викликало скандал. 10 березня голова Комітету Юрій Макаров повідомив, що номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом, тому запропонував змінити дату. На Юрія Макарова звалилася критика, хоч 12 березня список переможців таки опублікували. Утім, голова подав у відставку наступного дня.

Євген Нищук відреагував

Новий голова Шевченківського комітету вже прокоментував призначення. Він нагадав, що 22 травня – символічна дата – у цей день перепоховали Тараса Шевченка.

Це символічне перепоховання стало важливою подією для консолідації українського духу й для утвердження незламності української нації. Сьогодні в цей символічний день Указом Президента України мене призначено головою Національного комітету України імені Тараса Шевченка,

– поділився Євген Нищук.

"Розумію ту велику місію, до якої долучений. Вдячний своїм попередникам і робитиму все, щоб Премія здобула новий імпульс для розвитку. Твори лауреатів Премії – це чинник культурної дипломатії. Робитиму все, щоб Премія стала важливим інструментом для популяризації України. Зміцнюймо опір ворогові, формуймо наратив усепереможної української культури!".



Євген Нищук / Фото з фейсбуку Євгена Нищука

Що відомо про Євгена Нищука

Євген Нищук – український актор театру та кіно, актор дубляжу, родом з Івано-Франківська. З 2015 року працює у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. У 2005 році став Заслуженим артистом України, через 10 років – Народним.

Євген Нищук двічі був міністром культури: з 27 лютого до 2 грудня 2014 року, а також із 14 квітня 2016 до 29 серпня 2019 року. Також його називають "голосом Майдану": він був рупором Помаранчевої революції. Автор мистецького проєкту "Панахида по Голодомору", з яким об'їздив країни Європи.

Після початку повномасштабної війни Євген Нищук долучився до тероборони.