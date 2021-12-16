Відомо, що Олена Усенко виступить на сцені Дитячого Євробачення 19 грудня під номером 12. Подія відбудеться у концертному залі La Seine Musicale, який розташовується на острові Сегін на річці Сена.

Інтерв'ю 24 каналу "Майбутнє будемо робити саме ми": інтерв'ю з Оленою Усенко – представницею Дитячого Євробачення

Перша репетиція Усенко

На сцені Дитячого Євробачення артистка заспівала власну авторську пісню "Важіль", яку називає дорослим хітом. Наразі учасниця конкурсу не розкриває усіх деталей виступу, але раніше зізнавалась 24 каналу, що головний акцент буде на ній.

Головний акцент буде на мені, на моїй енергетиці, на моїх емоціях. Там з'явиться ще один дуже кльовий момент, який я зараз не хочу розсекречувати. Це невеличкий сюрприз, але не хореографія на задньому фоні. Ми всі зійшлись на тому, що головне в номері – показати енергетику, яка живе в пісні,

– розповідала юна артистка.

На нових фотографіях можна побачити, як Усенко сповна віддається виконанню пісні у червоному образі, який вже нарекли вогняним. Що цікаво, Париж також вважають "містом вогнів".



Олена Усенко на першій репетиції Дитячого Євробачення / Фото з інстаграму "Суспільного"



Олена Усенко за лаштунками сцени Дитячого Євробачення / Фото з інстаграму "Суспільного"



Запальна Олена Усенко / Фото з інстаграму "Суспільного"



Виступ Олени Усенко на Дитячому Євробаченні / Фото пресслужби конкурсу

Також на ютуб-каналі конкурсу опублікували моменти з першої репетиції, де можна почути вокал Олени Усенко.

Олена Усенко на першій репетиції Дитячого Євробачення 2021: дивитись відео онлайн

Реакція мережі

Фанати вражені розкутістю та енергією, які випромінює Усенко на сцені, тому засипали її схвальними коментарями:

"Оленка, ти супер! Бажаємо перемоги";

"Розкішне вбрання";

"Просто супер. Браво. В усіх сенсах запалює Париж";

"Просто вогонь!";

"Перемога за нами".

Олена Усенко заспівала пісню "Важіль" і показала свою репетицію: дивіться відео