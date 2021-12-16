Известно, что Елена Усенко выступит на сцене Детского Евровидения 19 декабря под номером 12. Событие состоится в концертном зале La Seine Musicale, расположенном на острове Сегин на реке Сена.

Интервью 24 канала "Будущее будем делать мы": интервью с Еленой Усенко – представительницей Детского Евровидения

Первая репетиция Усенко

На сцене Детского Евровидения артистка спела собственную авторскую песню "Важіль", которую называет взрослым хитом. Участница конкурса не раскрывает всех деталей выступления, но ранее признавалась 24 каналу, что главный акцент будет на ней.

Главный акцент будет на мне, на моей энергетике, на моих эмоциях. Там появится еще один очень класный момент, который я сейчас не хочу рассекречивать. Это маленький сюрприз, но не хореография на заднем фоне. Мы все сошлись на том, что главное в номере – показать энергетику, живущую в песне,

– рассказывала юная артистка.

На новых фотографиях можно увидеть, как Усенко в полной мере отдается исполнению песни в красном образе, который уже назвали огненным. Что интересно, Париж также считают "городом огней".

Елена Усенко на первой репетиции Детского Евровидения / Фото из инстаграма "Суспільного"

Елена Усенко за кулисами сцены Детского Евровидения / Фото из инстаграма "Суспільного"

Зажигательная Елена Усенко / Фото из инстаграма "Суспільного"

Выступление Елены Усенко на Детском Евровидении / Фото пресс-службы конкурса

Также на ютуб-канале конкурса опубликовали моменты первой репетиции, где можно услышать вокал Елены Усенко.

Елена Усенко на первой репетиции Детского Евровидения 2021: смотреть видео онлайн

Реакция сети

Фанаты поражены раскованностью и энергией, которые излучает Усенко на сцене, поэтому засыпали ее одобрительными комментариями:

"Аленка, ты супер! Желаем победы";

"Роскошные наряды";

"Просто супер. Браво. Во всех смыслах зажигает Париж";

"Просто огонь!";

"Победа за нами".

Елена Усенко спела песню "Важіль" и показала свою репетицию: смотрите видео