Найтемніший час, – Шакіра вперше прокоментувала розлучення з Жерардом Піке

Колумбійська співачка Шакіра вперше розповіла про розлучення з футболістом Жерардом Піке. Вона зізналась, що розставання було дуже важким.

У червні стало відомо, що колумбійська співачка Шакіра та іспанський футболіст Жерард Піке розлучаються. Про їхнє розставання ходило багато чуток, але лиш нещодавно вона вперше прокоментувала, як все відбулося.

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Шакіра вперше прокоментувала розлучення

Про це справді важко говорити, тим більше, що це вперше, коли я говорю про цю ситуацію в інтерв'ю. Я мовчала і просто намагалася все обміркувати. Хм, і так, мені важко про це говорити, особливо тому, що я все ще переживаю це, і я перебуваю на очах публіки, і наша розлука не схожа на звичайну розлуку. Тож важко довелося не тільки мені, а й моїм дітям,

– зізналася зірка.

Співачка розповіла, що все ускладнює й надмірна увага преси. Зірка намагається приховати деталі розлучення від синів – 9-річного Мілана та 7-річного Саші – але це їй не вдається.

"Це складно. І я намагалася приховати ситуацію від своїх дітей. Я намагаюся захищати їх, бо це моя місія номер один у житті. Але потім вони чують щось у школі від своїх друзів чи натикаються на якісь неприємні новини в інтернеті, і це їх дуже зачіпає, розумієте? Папараці ночують перед моїм будинком, цілодобово та без вихідних. І немає місця, де я можу сховатися від них із моїми дітьми, крім власного будинку. Ви знаєте, ми не можемо погуляти в парку, як звичайна сім'я, або піти з'їсти морозиво, або зайнятися чимось без папараці, які стежать за нами. Тож це важко".

За словами Шакіри, розлучення з чоловіком було найскладнішим часом в її житті. Бо в той самий час в її батька проблеми зі здоров'ям, тож їй доводиться битися "на різних фронтах".

Іноді мені просто здається, що все це поганий сон і що в якийсь момент я прокинуся. Але це реальність. І що також реально, то це розчарування, коли я бачу, як щось священне та особливе, якими я думала, були наші стосунки з батьком моїх дітей, перетворюються на щось огидне та знецінене пресою. Як я вже сказала, це, ймовірно, найтемніший час у моєму житті,

– сказала зірка.



Шакіра / Фото Elle

Що було відомо про їхнє розлучення раніше