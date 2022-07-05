Нещодавно у ЗМІ з'явились чутки, що пара розходиться через численні зради футболіста з "Барселони". Проте зараз таблоїди пишуть, що між ними гостро постало питання опіки над неповнолітніми дітьми.

До слова Шакіра і Жерард Піке розлучилися після 11 років стосунків, – ЗМІ

Після 11 років цивільного шлюбу Шакіра нібито почала збирати докази зрад футболіста, аби відсудити дітей та перевезти їх у Маямі. Сам Піке не дозволяє виїжджати дітям з матір'ю з країни. Хоч вони й не одружена, але Шакіра не може цього зробити без дозволу чоловіка.

Вона зрозуміла, що не знала чоловіка, з яким жила. Її не здивувало те, що Піке скакав у гречку. Але вона ніколи не думала, що він був невірний їй із першого ж року знайомства Зупинятись вона не збирається і їй доведеться розіграти "козир". Тому тепер у неї з'явилися люди, які шукають інформацію про Піке,

– заявило джерело Informalia.



Шакіра з синами / Фото з інстаграму жінки

Раніше у мережі розповідали, що ймовірною коханкою Жерарда може бути однолітка Шакіри – мама одного з футболістів клубу "Барселона", яка працює в університеті та є ведучою заходів. Але такі чутки поки що не підтвердились.