Є місце в пеклі, – Шакіра різко висловилася про нову дівчину Піке та зізналася, як почувається
Джерело:Mirror
Співачка Шакіра з Колумбії різко висловилася про нову дівчину Жерарда Піке. За її словами, для обраниці колишнього є місце в пеклі. Крім того, Шакіра розповіла, як почувається після розриву.
Нагадаємо, що пара офіційно розлучилася у листопаді 2022 року через зради іспанського футболіста Жерарда Піке. Проте поступово співачка "відходить" від страждань.
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46-річна Шакіра зізналася, що після важкого розставання з Піке вона стала сильнішою. "Тепер я почуваюся повноцінною, тому що залежу від самої себе", — заявила вона.
Шакіра додала, що завжди мріяла про щасливу родину.
Я купилася на цю історію про те, що жінці потрібен чоловік, щоб бути повноцінною. У мене теж була мрія про сім'ю, в якій у дітей мама та тато під одним дахом. Але ви не можете реалізувати всі свої мрії в житті, тому у життя є спосіб компенсувати ситуацію,
– сказала співачка.
За її словами, в її випадку це двоє чудових дітей, які наповнюють її любов’ю щодня.
Зірка запевнила, що тепер почувається комфортно без стосунків. "Мені достатньо самої себе", — зазначила вона.
Шакіра різко висловилася про нову дівчину Піке
На запитання мексиканського журналіста Енріке Асеведо про те, що Шакіра думає про нову кохану Піке – 23-річну Клару Чіа, через яку він пішов із сім'ї, співачка відповіла рідко та лаконічно.
Пекло має спеціально відведене місце для жінок, які не підтримують інших жінок,
– відповіла співачка.
Чому Шакіра розлучилася з футболістом Піке
- Ще у червні 2022 року з'явились чутки, що пара розлучається після 11 років цивільного шлюбу. Причиною стали зради іспанського футболіста.
- У листопаді їхній шлюборозлучний процес завершився і жінка отримала повну опіку над дітьми, поки Жерард крутив новий роман. Після розлучення пара ділить усе, що нажили за роки шлюбу, тож свій дім вони виставили на продаж. За нього хочуть нібито 14 мільйонів доларів.
- Згодом артистка відкрито висміяла футболіста за зради у треку, а фани з усього світу заслухали трек так, що він став найпопулярнішою латинською піснею в історії ютубу.