Нагадаємо, що пара офіційно розлучилася у листопаді 2022 року через зради іспанського футболіста Жерарда Піке. Проте поступово співачка "відходить" від страждань.

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46-річна Шакіра зізналася, що після важкого розставання з Піке вона стала сильнішою. "Тепер я почуваюся повноцінною, тому що залежу від самої себе", — заявила вона.

Шакіра додала, що завжди мріяла про щасливу родину.

Я купилася на цю історію про те, що жінці потрібен чоловік, щоб бути повноцінною. У мене теж була мрія про сім'ю, в якій у дітей мама та тато під одним дахом. Але ви не можете реалізувати всі свої мрії в житті, тому у життя є спосіб компенсувати ситуацію,

– сказала співачка.

За її словами, в її випадку це двоє чудових дітей, які наповнюють її любов’ю щодня.

Зірка запевнила, що тепер почувається комфортно без стосунків. "Мені достатньо самої себе", — зазначила вона.

Шакіра різко висловилася про нову дівчину Піке

На запитання мексиканського журналіста Енріке Асеведо про те, що Шакіра думає про нову кохану Піке – 23-річну Клару Чіа, через яку він пішов із сім'ї, співачка відповіла рідко та лаконічно.

Пекло має спеціально відведене місце для жінок, які не підтримують інших жінок,

– відповіла співачка.

Чому Шакіра розлучилася з футболістом Піке