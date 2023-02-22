З Жерардом Піке Шакіра розлучилася ще в червні, але розмови про їхній розрив не вщухають, бо співачка взялася висміювати футболіста за зради. Це підірвало його репутацію так, що їм з 23-річною пасією Кларою Чіа відмовили у вечері.

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Вірусне відео, як Жерарда Піке не пустили з пасією до ресторану

У ганебну ситуацію футболіст потрапив у Барселоні. Схоже, власних ресторану японської кухні був фанатом Шакіри й вирішив помститися Піке за зради. Тож вони з Кларою Чіа були змушені покинути заклад під прицілом камер і на очах фанів. В авто вони сіли швидко й, очевидно, обуреними.

"Клара Чіа та Піке пішли пообідати в ресторан, а власник є фанатом Шакіри", – підписали вірусне відео.

У мережі відреагували бурхливо:

"Власник ресторану більш вірний Шакірі, ніж сам Піке";

"Якби я була на його місці, я б їх не виганяла, я б поставила всі пісні Шакіри";

"Викладіть фото ресторану для тих, хто їде. Давайте розкрутимо заклад до 5 зірок";

"Ну власники закладів можуть робити у своїх приміщеннях що завгодно";

"Ось що вона отримує, з'ївши полуничне варення".

Про полуничне варення пожартували неспроста. Подейкують, що зради Піке Шакіра розкрила, коли повернулася додому й побачила в холодильнику відкриту банку з полуничним варенням. Річ у тому, що його не любить ні футболіст, ні діти.